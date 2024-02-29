Загиблий нагороджений відзнакою Президента України та пам’ятним нагрудним знаком «За оборону України»

У вівторок, 27 лютого, під час артобстрілу на запорізькому напрямку загинув командир розвідувального відділення, старший сержант Андрій Зеленчук. Загиблий був депутатом Верховинської районної ради від партії «Слуга народу».

Як повідомили у Верховинській райраді 28 лютого, 43-річний Андрій Зеленчук до війни працював директором комунального підприємства Білоберізької ОТГ і пішов на фронт добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Прикарпатець був командиром розвідувального відділення.

«Побратими, рідні, колеги та друзі поважали Андрія за притаманну йому чесність, простоту, щирість і життєрадісність та згадують про нього як про веселу, добру та порядну людину. Верховинська районна рада висловлює щирі співчуття матері Марії Дмитрівні, дружині Аллі Дмитрівні, донечкам Андріані і Ярині, сестрі Надії з племінниками та всім, хто знав Героя», – зазначили у райраді.

Додамо, що Андрій Зеленчук нагороджений відзнакою Президента України та пам’ятним нагрудним знаком «За оборону України».