У Миколи Габи залишилась дружина Мар'яна і доньки

У четвер, 8 лютого, у Бахмутському районі на Донеччині загинув депутат Бродівської міськради 39-річний Микола Габа. Про це повідомляє прес-служба ради.

Старший лейтенант Микола Габа був командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 80-ї бригади ДШВ. Із 2020-го року він був депутатом Бродівської міськради від партії ВО «Свобода». Раніше – брав участь в АТО. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні повернувся у ЗСУ.

У понеділок, 12 лютого, о 15:00 Бродівська громада зустріне тіло загиблого захисника на вʼїзді в село Пониковиця. Скорботний кортеж пройде до Церкви Святої Трійці, де відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться у вівторок, 13 лютого, о 12:00

«Старший лейтенант Микола Габа був світлою і справедливою людиною, надійним колегою, люблячим батьком. Просимо спільної молитви за душу полеглого Героя», – ідеться в дописі Бродівської міськради.