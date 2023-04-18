На війні загинув колишній народний депутат Олег Барна

На фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

«Вчора [17 квітня] під час бойових дій загинув Олег Барна. Так вийшло, що у нас була можливість поспілкуватися минулого тижня», – повідомив Дмитрашковський, не уточнивши обставин загибелі депутата.

56-річний уродженець Тернопільщини Олег Барна брав участь у бойових діях ще з 2014 року. В рядах 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади він був командиром мінометного розрахунку з позивним «Дядько Олег». Згодом він пішов зі служби і став нардепом VIII скликання від «Блоку Петра Порошенка».

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Барна пішов добровольцем у військкомат, а 25 лютого був зарахований на посаду командира гранатометного відділення. Його брат – Степан Барна, також був нардепом, очолював Тернопільську облдержадміністрацію, але після 24 лютого 2022 року записався до лав ЗСУ. На війну Олег Барна вирушив навіть попри те, що мав інвалідність. 18 квітня йому мало б виповнитись 57 років.