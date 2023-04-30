Андрій Лінійчук захищав Україну з 2020 року

У боях проти російських окупантів загинув боєць-зенітник Андрій «Кельт» Лінійчук. 25-річний військовий боронив Україну на Сході з 2020 року, повідомили у 95 окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ в неділю, 30 квітня.

Житомирянин Андрій Лінійчук отримав орден «За мужність» за рекордну кількість збитої російської повітряної техніки. Також «Кельт» став першим військовослужбовцем, який здійснив бойове застосування британського ПЗРК «Martlet» – модифікації «Starstreak».

«Десантник став найрезультативнішим зенітником Збройних Сил України. 16 "Орланів", один "Zala" та навіть бойовий вертоліт Ка-52 – усе це на рахунку повного кавалера ордена "За мужність" Андрія Лінійчука», – повідомили у 95 десантно-штурмовій бригаді.

Андрій Лінійчук загинув від обстрілу російських окупантів, проте де саме, у бригаді не уточнили. 25-річний військовий раніше отримав два поранення та двічі повертався назад на фронт.

«Андрія нам буде не вистачати. Він став нам братом. Його наполегливість і відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору – розрадою під час бойових виходів. Ми обов’язково помстимося за смерть Андрія», – запевнив його побратим Олександр.

Коли саме та де справлятимуть службу по загиблому військовому, не уточнили.