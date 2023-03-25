Польський військовий раніше отримав орден від Володимира Зеленського

На війні в Україні загинув польський громадянин, який добровільно поїхав на фронт. Чоловік був командиром взводу Інтернаціонального легіону.

Про загибель польського військового повідомив у п'ятницю, 24 березня, міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик. Він зазначив, що ще двоє громадян Польщі отримали поранення кілька днів тому та перебувають у важкому стані. Одного з ним вже перевезли до Польщі.

Про загибель солдата заявив і польський журналіст Матеуш Ляховський. Він повідомив, що чоловік був командиром одного зі взводів Інтернаціонального легіону. У квітні у військового мав закінчитися контракт.

«У п’ятницю Міхал, командир взводу Інтернаціонального легіону, загинув у бою. Він воював проти російського вторгнення з квітня минулого року. Він боровся за свободу України й безпеку Польщі – він говорив про це багато разів. Його контракт закінчувався через місяць, і він хотів повернутися на батьківщину і знову служити в польській армії», – повідомив Матеуш Ляховський.

За словами Матеуша Ляховського, кілька місяців тому польський військовий отримав у нагороду від президента Володимира Зеленського орден «За мужність», а також мав поранення, після якого одразу повернувся до України воювати.