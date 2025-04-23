Іван Франко в городі художника Івана Труша. Фото ЦДІА у Львові

Музей міста Львова презентував дослідження про міське городництво. У першій серії розповіли про історичний контекст, що вирощували у Львові від часів середньовіччя. У другій серії директорка Інституту франкознавства ЛНУ імені Івана Франка Наталія Тихолоз розповіла про традиції родини Франків, що вони вирощували на власному обійсті, який чай любив поет та з яких ягід його дружина варила конфітюр.

Родинна традиція

1902 року Іван Франко купив собі ділянку землі поруч із Михайлом Грушевським у мікрорайоні Софіївка і почав зводити свою віллу. Навіть архітектор був один на двох. Ще в кінці XIX століття тут не було такої щільної забудови, тоді це була мало не околиця Львова. Район називався так, тому що неподалік була церква Святої Софії.

Фрагмент карти Львова початку XX ст, червоним трикутником позначена ділянка, де згодом збудують віллу Франка (Polona)

На ділянці Франка раніше були старі будівлі цегольні і біля них – старий яблуневий сад. Його Франко викорчував і насадив молодих дерев.

«І в той самий час, коли Франко започаткував своє будівництво, він пішов із своїми дітьми на вулицю Крижову (сучасна Генерала Чупринки) до садівника. Вони принесли на плечах кілька щепів різних садових дерев – грушку, яблуню, вишню, а також багато щепів кущів – малини, порічки, смородини, аґрусу. І одразу насадили їх біля хати. Вселилися в хату Франки восени наступного року, і сад уже почав рости», – розповідає науковиця.

Вілла Франка на Софіївці

Коли Франки ще не мали свого обійстя, їхали у якесь село – у рідні Нагуєвичі чи улюблену Криворівню, то завжди приїжджали з повними кошиками сливок, яблук чи грушок, які переробляли на варення. З усіх тих дарів саду Ольга Франко готувала смачні конфітюр (джеми, варення), наливки, настоянки, вина.

Наталія Тихолоз пояснює, що традиція садіння дерев і обробляння городу тягнеться з дитинства Івана Франка. Він сам виріс у селі, потім вже його діти їздили на канікули до родинного батькового села. У спогадах вони пишуть, що працювали на городі, робили сіно, а винагородою за це було свіже тепле коров’яче молоко.

Коли Франковий брат купив собі невеличке обійстя у Підгірках, то львівська родина теж їздила туди, допомагала працювати на городі, всі разом садили різну городину. А потім, як казав Франко, напаковані тими городніми дарами їхали до Львова. Франкового небожа Михайла називали магістром городництва, тому що він дуже любив вирощувати гарбузи і різну городину.

Родина зі села порається на городі

Що росло довкола Франкової хати?

Біля Франкової хати, а нині – літературно-меморіального музею Франка у Львові, досі росте одне дерево, яке власноруч посадив поет. Це стара грушка, якій понад 120 років. Дерево вже майже пропало, але фахівці повернули його до життя. А науковці Миколаївського університету виплекали з нього нові щепи, які теж посадять на обійсті.

Грушка родила дуже рясно, і її плодами Іван Франко іноді частував ведмедів, які жили в невеличкому звіринці у Стрийському парку. Окрім грушки, росли яблуня, вишня, кущі порічки, смородини, аґрусу. Ольга дуже любила додавати до чаю листочки смородини – це був фірмовий чай Франків.

Грушка Франка і вілла Грушевського (фото Володимира Ветроградського)

«За хатою, де був вихід із кухні, вони, ймовірно, садили якусь городину – петрушку, цибульку, але це жодною мірою не могла бути картопля в таких обсягах, як її вирощують селяни, тому що не було для цього місця. Франковий сад і город контрастував із обійстям Грушевського, тому що в Грушевського був такий панський простір, дерева там росли не плодові, а у Франка був сад і невеличкий городець, який годував родину впродовж цілого року», – зазначає франкознавиця.

Також у Франків був не тільки город, але й курочки, крілики, які жили в підвалі. А ще галасливий песик, який часто дошкуляв сусідові Михайлу Грушевському, і той скаржився Франкові.

Сусіди Іван Франко, Михайло Грушевський та їхні гості

Книжки про город

Син Івана Франка Петро в часи Першої світової війни, коли він був січовим стрільцем на фронті, у своєму січовому таборі теж вирощував городину. У газеті «Діло» є свідчення, як Петро Франко пише в листі до батька про те, що займається невеличким городництвом, опорядив грядки, щоб січові стрільці мали з чого готувати страви. Вже в 1930-х роках він видав низку публікацій і книг.

За освітою він був інженером-хіміком. І як науковець він написав книжки «Городина та її вирощування», «Переробка ягід та овочів», де описував рецепти і різні механізми виготовлення вина і напоїв. Там він з науковим підходом пояснює, які мають бути ґрунти, як їх треба спушувати, удобряти, яка городина на якому типі ґрунтів буде рости.

Книжки інженера Петра Франка

«Тобто це був вже справді такий науковий підхід інженера-хіміка, бо Петро Франко закінчив Львівську політехніку і деякий час займався дослідженнями переробки молока, зробив 36 винаходів у цій галузі. А в 1939 році він підготував цілу низку книжечок», – розповідає франкознавиця.

Другий син Івана Франка Тарас любив малювати, особливо гарбузи, вирощені родичами у Підгірках.

Картина Тараса Франка «Гарбуз на городі Михася Франка»

А Франкова донька Анна, яка після Другої світової війни була змушена емігрувати до Канади, теж там займалася городництвом. «Очевидно мала якусь присадибну діляночку, є світлина, де вона з возиком, який наладований городніми дарами, там і бурячки, і цибулька, і всяке інше», – каже Наталія Тихолоз.

Анна Франко-Ключко, 1969 рік

Дружина Петра Франка Ольга була відомою кулінаркою, авторкою книжок, найвідоміша з яких – це «Перша українська загальнопрактична кухня». У ній записані сотні рецептів з використанням тих продуктів, які вирощували в нашій місцевості.

Архівні фото Франків з фондової колекції Дому Франка