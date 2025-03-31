Іноді львівʼяни займаються грядками з терапевтичною метою

Музей міста провів масштабне дослідження історії та сучасних практик городництва в урбаністичному середовищі Львова. У понеділок, 31 березня, презентували його результати. Його підсумками є 4-серійний фільм «Міське городництво: збір врожаю в місті», який можна буде оглянути на YouTube Музею міста.

Впродовж кількох місяців над проєктом працювали Львівський туристичний офіс ЛМР, Музей міста спільно з громадською організацією «Плато», їхню роботу підтримав грант European Heritage Days Stories. Дослідники вивчали історію та сучасні практики городництва у Львові, вплив війни та карантину на популяризацію вирощування рослин у місті.

Героями відео є восьмеро львівʼян – від переселенців до єпископа, які розповідають про особистий досвід городництва, умови, в яких вирощують зелень, фрукти та овочі.

«Вони мешкають в різних районах містах, обробляють ділянки біля дому чи експериментують з розсадою на терасі. Героями проєкту, до прикладу, стали єпископ-помічник Львівської архиєпархії владика Володимир Груца, відомий львівський архітектор Марко Савицький та мешканка львівського модульного містечка “Маріяполіс” на Сихові Олена Свєтлова», – розповідають у Музеї міста.

фото Богдана Ємця

Паралельно історики та дослідники теми опрацювали архівні джерела, щоб вивчити трансформацію городництва в місті та на його околицях, розповідають, де давні львівʼяни брали свіжу городину та які теперішні райони раніше були городами і садами.

«Команда шукала відповідь на питання чи можливе місто без грядок та городів і чи є для них місце в сучасному Львові. Це питання особливо актуальне на фоні зростання інтересу до “міського землеробства” після 2020 року. Відтак в ХХI столітті приватне городництво втрачає свою суто утилітарну функцію, натомість на перший план виходять терапевтична, екологічна і навіть освітня складова цього процесу», – наголошують дослідники.

3 квітня Музей міста опублікує перший епізод проєкту на своєму каналі в YouTube. Загалом їх буде чотири, а цікаву інформацію, яка не увійшла до 4-серійного фільму, можна буде переглянути на сторінках у Facebook та Instagram.