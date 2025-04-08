Музей міста Львова презентував дослідження про міське городництво. Перша серія присвячена історичному контексту. Дослідники та архітектори розповідають, як місто жило і розвивалось від часів середньовіччя, що було за мурами, які культури віддавна вирощували у Львові. Дивіться відео Музею міста, а в текстовій версії можна прочитати більше про історію городництва у Львові.

Середньовічний Львів: монастирі з виноградниками, лікарні з садами

Доктор архітектури, професор Львівської політехніки Богдан Черкес розповідає, що історично міста формувалися після аграрної революції, яка дозволила зробити надлишковий продукт: люди змогли займатися іншими речами, ніж лише боротьбою за існування.

«Ті всі міста, як Ольвія, Херсонес, в основному на півдні України, заснували грецькі колоністи. Коли вони прибули сюди, будували нові міста – урбаністичне ядро і сільськогосподарські угіддя, які оточували мурами. І середньовічні міста дуже часто починали формуватися на залишках тих античних міст. Це один варіант розвитку, а другий – коли вони виростають із сіл. Якщо ж ми розглядаємо Львів, то місто – це район Підзамча. А довкола це все були аграрні території», – розповідає Богдан Черкес.

Історикиня архітектури Тетяна Казанцева зазначає, що Львів до кінця XVIII ст. був вузеньким містом між вулицями Підвальною, Братів Рогатинців, Лесі Українки і проспектом Свободи, оточене мурами, валами, ровами. Воно було передусім для захисту від ворогів. А вже за мурами текла Полтва і її притоки, там були поля, виноградники. Навіть пагорби, як Каліча гора та інші, львів’яни адаптували для сільського господарства: зрізали верхівки, засипали середину і закладали на плато виноградники. Такі ж були і на вулиці Лисенка, Личаківській.

Карта Львова і околиць 1750 року (з сайту Polona)

Історикиня архітектури додає, що в давнину при кожному монастирі було господарство: «Були сади, городи, де вирощували лікарські рослини. Також мусив бути обов’язково виноградник, з якого робили вино. Воно було потрібно для причастя, а по-друге, вино – це антисептик, алкоголь в середньовіччі був єдиним можливим швидкодіючим засобом».

Сад при монастирі (фрагмент карти з сайту Polona)

Монастир при костелі Святої Катерини на вулиці Коперника, що згодом став греко-католицькою семінарією, мав сади, які тягнулися аж до проспекту Свободи. Свої насадження мали монастир бернардинів, Вірменська церква і собор Святого Юра з його митрополичими садами.

Сади і городи обов’язково були при лікувальних закладах. Наприклад, у Кульпарківській лікарні самі пацієнти займалися городництвом як психотерапією. «Кожен був відповідальний за певну грядку, вирощували рослини, і за розпорядком дня мали там щось сапати, полоти, а потім то їм подавали на стіл. Тобто вони були фактично на самозабезпеченні», – пригадує Тетяна Казанцева.

Кульпарківська лікарня, її фільварок (фрагмент карти з сайту Polona)

Жили в середмісті, відпочивали за мурами

Місто в мурах мало великий резерв аграрних угідь, відкритих територій, за рахунок них воно ущільнюється, а потім в один момент оборонні стіни розбирають і місто розливається за межі, розповідає Богдан Черкес.

Оборонні мури у Львові почали розбирати за Австрії. За Йозефінською реформою частину монастирів закрили, їхні землі викупили і так місто розвивалося. Наприклад, території Львівської політехніки освоювалися щойно в XIX столітті.

«На детальній кадастровій мапі намальовано кожне дерево, кринички, спосіб посадки. Двори між вулицями Січових Стрільців, Дорошенка і Коперника озеленені і лише потім вони забудовуються. На вулиця Маєрівка (Січових Стрільців) були сади Маєра», – каже Тетяна Казанцева.

Погулянка у Львові – це давня відпочинкова дільниця. На Софіївку і на Погулянку львів’яни йшли вранці з кошиками, мостилися на килимках і так відпочивали до вечора. Окрім того, вони ще там мали дачі. Взагалі заможні містяни жили в дуже тісному середмісті, але мали маєтки і за межами мурів. За містом, при палацах навколо Львова була вся ота система городництва, лани, сади, все, що необхідно для проживання. «Наприклад, італійські родини мали маєтки на вул. Чупринки, Кастелівці. Штанцльовка – від Штанцльовичів, італійської родини», – розповідає Тетяна Казанцева.

Погулянка (фото з сайту Polona)

У районі Замарстинівської є вулиці з назвами Городницька, Малинова, Підрічна, Вербова, Торф’яна. «Там ішов отой притік Полтви, якраз було дуже зручно, тому що сади одразу зрошувалися. На давніх мапах в тому напрямку позначені городи, лани. Вулиці Фіалкова, Квітова – то вже якісь оранжереї могли бути. Далі була якраз невелика така школа садівництва», – каже історикиня архітектури.

Межа Львова і села Замарстинів, що увійшло у склад міста 1931 року (фрагмент карти з сайту Polona)

Кортумова гора названа на честь Ернеста фон Кортума, який власноруч висадив багато дерев і сам опікувався рослинністю біля маєтку. Займалися львів’яни городництвом і на терасах. За будинками дільниці біля вулиць Свенціцького-Мушака-Лемика є пагорб. Там зробили сходинки до терас, де можна було щось садити.

Міська рада регламентувала, що можна було садити біля свого дому. Зазвичай йшлося про квіти і декоративні рослини. Город садити не дозволяли і штрафували. Однак вони дуже рятували містян і під час Першої світової війни, і в міжвоєнний скрутний час. Для Львова це був дуже важкий період, місто не мало дотацій і жило за свій рахунок, люди самі себе годували.

«Після Першої світової війни ми вже зустрічаємо згадки, от зокрема про офіцерську колонію, це є вулиці Черешнева, Самійленка, Олени Пчілки. На верхній частині вулиці Тарнавського жила родина професора університету Фулінського. І вони описують городи, як вони смакують зеленим горошком, як вони там рвуть розмаїті плоди, і черешні, і вишні, – зазначає Тетяна Казанцева і додає – Архітектор Іван Левинський казав, що треба мати все своє. На фабриці тримав корову, мав садок і город. Він то все вирощував, тому що вважав, що тільки він сам себе і свою родину може забезпечити і виділив на то велику територію».

Львів поглинув довколишні села

У 1931 році за ідеєю «великого Львова» Ігнація Дрекслера Львів поглинув і навколишні села, що тепер є районами міста. Богдан Черкес розповів, що Олена Степанів (хорунжа УСС, перша жінка-офіцерка) у 1940-х роках також написала книжку «Сучасний Львів», в якій обґрунтовувала розширення міста.

Викладачка Інституту архітектури та дизайну в Львівській політехніці Юлія Богданова зазначає, що кінець XIX століття приносить колосальні зміни в планування, коли місто дуже розростається за межі колишніх оборонних мурів.

«І тоді виникає така ідея світового рівня, британець Ебенізер Говард придумав проектувати міста-сади. Такі міські дільниці називалися Новий Світ. Першою ластівкою Нового світу у Львові є дільниця Кастелівка між вулицею Кольберга, Нечуя-Левицького, Чупринки і Котляревського. Це такі романтичні вілли, які потопають в садах. Незабудована ділянка на Кастелівці мала бути міським ринком, де люди мали збувати продукцію, вирощену в своїх садах і городах. Людина після важкого робочого дня приходить і відпочиває на своїй ділянці, вирощує там овочі і фрукти. Тобто це не з продовольчої точки зору робилося, це була така мода на відпочинок в саду», – пояснює Юлія Богданова.

План Кастелівки (карта з Вікіпедії)

При ущільненні міст дерева замінили вертикальним озелененням, водночас воно слугувало як утеплення будинку.

Городня спеціалізація районів і сіл

Дослідниця української кухні Маріанна Душар розповідає, що дізнатися про те, що вирощували біля Львова, можна з давніх кулінарних книг. Зрозуміло, що всю городину, яка є основою нашої кухні, тобто морква, селера, звичайна і цвітна капуста, шпарагівка, фрукти, вирощували у Львові або неподалік.

«Що вирощували біля Львова, можна судити з фотографій кінця XIX – початку XX століття, де видно базар на площі Ринок, і там кукурудза, цвітна капуста величезними такими кошиками, фантастичні груші. Було масове вирощування шпарагів (спаржі), артишоків, порічок, трускавок, румбамбару (ревеню), які вирощували в околицях Рави-Руської, в фільварках. Кожне село спеціалізувалося на певних культурах. Брюховичі у Перемишлянській громаді вирощували ревінь. Груші привозили з Карпат, з околиць Косова», – розповідає Маріанна Душар.

Продавчиня фруктів на площі Ринок, 1935 рік (світлина з Фотографій старого Львова)

Клепарів був знаний своїми садами і городами, є багато свідчень про те, що там хороші ґрунти і дуже багато господарств, які займалися вирощуванням різної городини і садовини. Документи про клепарівську череху датуються щонайменше 1555 роком. Це гібрид вишні і черешні, з більш солодшим смаком і м’ясистою, соковитою м’якоттю.

«Міські урядники видають такий документ, який зобов’язує місцевих городників околиць Клепарова не знищувати черехових дерев. Від середини XVI століття і до 1930-х років є багато згадок про ці клепарівські черехи як чудову основу для пирогів, різноманітних джемів. І, наприклад, фабрика лікерів Мушинського виробляла черехівку – лікер з цих ягід», – каже дослідниця.

Черехи були настільки популярними, що їх вивозили в Польщу, Канаду, Сполучені Штати. Але коли прокладали залізницю до Підзамча через Клепарів, під колію звільняли площі і вирубували ті сади.

Клепарівські сади (фрагмент карти з сайту Polona)

Ціла смуга від Клепарова через Варшавську, кільце на Замарстинівській, на Щурата – це все теж колишні городи. Якщо подивитися в тогочасні каталоги насіння, то можна побачити щонайменше 10 різних сортів помідорів, огірки, різноманітні коренеплоди, кольрабі, капуста, брюссельська капуста, каже Маріанна Душар.

«Личаків славився своєю капустою, і до початку XX століття маємо розповіді про капусту, вирощену на Личакові, яка продавалася на міських ринках, а також капусту квашену, яку там виробляли, і також привозили до Львова. Є також в міській львівській культурі так звана капуста по-личаківськи: це є червона капуста, тушкована з яблуками», – розповідає дослідниця кухні.

Вже в 1990-х роках, коли велика кількість людей втратила роботу, городництво стало способом себе прогодувати. Як традиції городництва збереглися до наших днів, дізнаєтеся з наступних відео Музею міста.