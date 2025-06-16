В Україні створили новий засіб радіоелектронної боротьби Algiz AM для нейтралізації дронів типу Mavic російських окупантів. Про це в понеділок, 16 червня, повідомили на фейсбук-сторінці кластера оборонних технологій Brave1.

За словами розробників, Algiz AM – це високотехнологічна система радіоелектронної боротьби, що ефективно придушує канали зв’язку ворожих «мавіків», які у сучасній війні стали одним із найпоширеніших інструментів на полі бою.

Серед ключових особливостей систем радіоелектронної боротьби Algiz AM:

змінює напрям випромінювання на 360°, оперативно реагуючи на загрози;

оснащений дистанційним керуванням – оператори можуть працювати з укриття;

мобільна платформа забезпечує швидке розгортання та маневровість у польових умовах.

«Brave1 підтримав команду розробників із проходженням кодифікації – це пришвидшило шлях до впровадження в підрозділах Сил оборони. Також кластер допоміг налагодити ефективну взаємодію виробника з військовими, що дозволило вдосконалити засіб відповідно до реальних потреб фронту», – ідеться в дописі.

За даними Brave1, назва Algiz походить від однойменної руни, що символізує захист. Ці системи РЕБ вже використовуються на передовій.

Нагадаємо, наприкінці травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Китай припинив продавати Україні та Європі популярні серед військових квадрокоптери DJI Mavic, однак продовжує постачання цих дронів до Росії. За його президента, на території Росії також є виробничі лінії «мавіків», де працюють китайські представники.

Mavic – це популярний цивільний квадрокоптер, який зазвичай використовується для аерофотозйомки. На полі бою Mavic можна використовувати як для спостереження, так і для атаки ворожих цілей.

Наприкінці липня 2024 року Китай заявив, що з 1 вересня заборонить експорт усіх цивільних безпілотників, які можуть використовуватися у військових цілях або в терористичній діяльності.