Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ український комплекс «Волиняка»

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка» вітчизняного виробництва. Про це у неділю, 15 червня, повідомили на сайті міноборони.

Безпілотний комплекс «Волиняка» призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей. Перші модифікації цього «Волиняки» українські військові застосовують перших місяців повномасштабного вторгнення. За його допомогою ЗСУ знищили сотні зразків російської військової техніки, бліндажі та особовий склад. БпЛА здатний працювати за будь-якої погоди, у сутінках, при сильному вітрі. Останні версії мають значно покращені характеристики.

«Безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами. Може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей», – йдеться у повідомленні міноборони.

Також нова модифікація «Волиняки» може виконувати логістичні місії: доставляти на позиції необхідне спорядження. Літальний апарат спроєктований спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах.

Нагадаємо, 6 травня на оборонній виставці у Києві вперше представили далекобійний український безпілотник FP-1, який здатний долати відстань до 1600 км.