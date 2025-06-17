Йдеться про територію поруч з Боздоським парком та річкою Уж між вулицями Боб’яка та Загорською

Поруч з гіпермаркетом «Епіцентр» в Ужгороді планується будівництво дев’ятиповерхового житлового будинку на 128 квартир та підземним паркінгом для 70 автомобілів. Детальний план території, який передбачає будівництво висотки, затвердили на сесії Ужгородської міської ради 13 червня.

Йдеться про територію поруч з Боздоським парком та річкою Уж між вулицями Боб’яка та Загорською. Новий ЖК, площею 12,4 га, розташують біля приватних будинків та стоянки гіпермаркету «Епіцентр».

У найближчі 5 років проєктом ДПТ передбачено будівництво дев’ятиповерхівки з підземною автостоянкою, у другу чергу проводитимуть комплексний благоустрій та озеленення території. За прогнозами архітекторів, у новому ЖК зможуть проживати близько пів тисячі мешканців.

Незважаючи на те, що більшість існуючих проїздів та під’їздів знаходиться в незадовільному стані, проєктом не передбачено формування нової мережі внутрішніх проїздів та пішохідних зв’язків. Для дозвілля дітей пропонують існуючі майданчики, а для їх навчання – ДНЗ №26 та ліцей «Імідж» (колишня ЗОШ №19), розташовані в межах пішохідної доступності. Натомість, для автомобілів передбачено відкриту стоянку та підземний паркінг, загалом на 83 машиномісць.

За детальний план території, обмеженої вулицями Загорською, Юрія Нікітіна, Черешневою, Миколи Бобяка та територією ТЦ «Нова Лінія», на сесії Ужгородської міської ради 13 червня голосували двічі, поки рішення не набрало необхідну кількість голосів депутатів – 22 з 30 присутніх.

За детальний план території голосували двічі, поки рішення не набрало необхідної кількості голосів депутатів

Нагадаємо, 17 квітня депутати Ужгородської міськради не підтримали мораторій на затвердження нових детальних планів міста. За місяць до цього мешканці Ужгорода за добу зібрали необхідну кількість голосів під петицією за розробку нового генерального плану міста, перед цим відхиливши на громадських слуханням містобудівний документ, поданий міською радою.