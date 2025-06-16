Дарʼя Навальная була учасницею однієї з головних дискусійних панелей та виступила з ключовою промовою

Українські представники залишили European Youth Event у Страсбурзі – найбільший молодіжний форум Європи, що раз на два роки проходить у стінах Європарламенту. Подія відбулася в суботу, 14 червня. Причиною став виступ Дарʼї Навальної – доньки російського опозиціонера, яку організатори виокремили як одну з головних спікерок заходу.

Про свою позицію у відеозверненні розповіли Соломія Коваль, Тая Мамчак та Дарина Підлубна – учасниці української делегації зі Львова, який цьогоріч має титул Молодіжної столиці Європи.

«Ми дізналися про виступ Навальної вже в залі. Жодного попередження не було. Вона говорила про права людини, свободу слова й мови – в той час як Росія щодня знищує ці самі права в Україні», – кажуть учасниці.

Дарʼя Навальная була учасницею однієї з головних дискусійних панелей та виступила з ключовою натхненною промовою – inspirational speech. Її виступ організатори винесли в окремий акцент і представили як важливий для всього заходу.

Українські делегати наголосили, що для них це неприйнятно. «Ми приїхали з країни, яка щодня зазнає атак. Наші ровесники гинуть на фронті. І бачити в Європарламенті, як ключову роль надають росіянці, – це образливо для нас і нашої боротьби», – заявили вони.

Це не був поодинокий випадок: на форумі також виступав юрист із Росії Вʼячеслав Самонов. А в кулуарах форуму лунала російська мова. Серед ключових спікерів форуму знайшлося місце для росіян, але не для українців – навіть попри те, що Львів має титул Молодіжної столиці Європи, а делегація приїхала з країни, яка щодня платить високу ціну за свободу.

«Європарламент має достатньо фахівців, щоб не запрошувати представників держави-агресора. Тим паче – без пояснень і попередження. Саме тому ми вийшли із зали. Ми не будемо мовчати», – наголосили представниці.

На ситуацію відреагував міський голова Львова Андрій Садовий: «Я не знаю, чим і де так нагрішили українці, що сьогодні наша молодь має в одній частині Європи захищати свою державу, гинути за свою рідну землю, а в іншій – брати участь у публічних заходах на одному рівні з росіянами і слухати ключову промову форуму від росіянки. Ми звернемось з офіційним листом до голови Європарламенту. Українська молодь має бути почута!».