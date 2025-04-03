Святкова церемонія відкриття року Молодіжної столиці Європи 2025 відбулась у львівському оперному театрі

У четвер, 3 квітня, у львівському оперному театрі відбулася офіційна церемонія відкриття року Молодіжної столиці Європи 2025. Подія обʼєднала молодь, міжнародних гостей, державних лідерів і представників громадянського суспільства. У 2025 році став 17-м володарем звання Молодіжної столиці Європи та першим містом України, що отримало цей статус.

«Із 2018 року чотири рази ми подавалися на цей титул. І у 2022 році, під час війни, європейські колеги акцептували Львів як Молодіжну столицю Європи 2025 року. Перш за все, хочу подякувати нашим європейським колегам за це рішення. Воно було непростим, але сьогодні багато з моїх друзів вперше у Львові, вони зачаровані Львовом і зачаровані нашою молоддю, яка боронить Україну і європейську демократію на фронті, яка допомагає пораненим, яка займається волонтерством. Це насправді дуже сильні дні в нашій історії», – сказав під час відкриття міський голова Львова Андрій Садовий.

На відкриття молодіжного року приїхали сотні гостей з-за кордону, серед яких: голова Комітету Європейського парламенту з культури та освіти Нела Ріль, європейський комісар із питань міжгенераційної справедливості, молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф та президент Європейського молодіжного форуму Рареш Войку.

«Я дуже рада бути в цьому місті. Це честь для мене бути тут, на відкритті Молодіжної столиці Європи. Ми віримо, що статус Молодіжної столиці 2025 року підкреслює демократичні цінності та говорить про майбутнє не лише України, а й цілої Європи. Це про надію та стійкість», – сказала Нела Ріль.

Рареш Войку зауважив, що Львів – місто, яке вибороло свій статус в найважчих умовах. Він додав, що вражений українською молоддю, що долає один із найважчих періодів в своєму житті.

Церемонія відкриття року Молодіжної столиці Європи розпочалась з хвилини мовчання за молоддю і захисниками України, які загинули внаслідок війни, та гімну України, який виконав фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

Також на відкритті відбулась прем’єра театралізованої аудіовізуальної подорожі «Як звучить Львів» – постановки, що поєднала музику, відеоінсталяції, світло та хореографію. Глядачів занурили у темряву, аби вони могли зосередитись на слуханні. Гості почули, як звучить історія, вулична бруківка, звук повітряної тривоги, дзвони храмів і дитячий сміх. За словами режисера постановки Івана Микуляка, Львів неможливо пояснити – його треба почути.

Також на сцені Львівського театру опери та балету виступив співак Святослав Вакарчук із знаковою для Львова піснею «Місто весни».

Останнє слово на сцені пролунало від письменника та військовослужбовця 125-ї окремої бригади територіальної оборони Сухопутних військ України Артура Дроня. Він зачитав власний маніфест про втрати, майбутнє, силу єдності та відповідальність.

Фото ЛМР

У пʼятницю, 4 квітня, у Львові відбудеться Вечір пам’яті, аби вшанувати молодь і захисників, які загинули за Україну. Через обмежену кількість місць у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, в місті організовують перегляд трансляції концерту у трьох просторах – у дворику Ратуші, а також у закладах, які належали військовому Дмитру Пащуку, який загинув на війні, «Республіка Саду» та «Плав». Також концерт можна буде дивитись онлайн на YouTube-каналі мережі «Твори».

У суботу, 5 квітня, відбудеться відкрита подія для молоді на !FESTrepublic: з публічними розмовами, концертом, спецформатами та ярмарок. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Нагадаємо, у 2018 році Львів отримав статус Молодіжної столиці України, що стало поштовхом для розвитку молодіжної інфраструктури: у місті відкрили молодіжні центри, створили мережу «Твори», провели всеукраїнські фестивалі та конференції, зокрема «Молодвіж» та «Дизаріум».

Після цього Львів подав заявку на титул Молодіжної столиці Європи та з четвертої спроби здобув перемогу в конкурсі 2022 року.