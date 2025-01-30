Ключ молодіжної столиці Європи 2025 Львову від міста Гент передав посол Бельгії в Україні Люк Якобс

У четвер, 30 січня, Львову передали ключ молодіжної столиці Європи 2025. Відбулося це у Львівській міській раді.

Ключ молодіжної столиці Європи 2025 Львову від міста Гент передав посол Бельгії в Україні Люк Якобс.

«Ключ – це символ довіри, відповідальності та віри у львівську молодь. Він відкриває можливості та співпрацю. Львів показав, що має ціль, енергію і бачення цієї важливої місії. Вперше цей ключ отримує українське місто, вперше цей ключ отримує місто країни, де йде війна», – сказав Люк Якобс.

Під час події перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що Львів присвятив цей титул всім українським містам.

Символічно мер Львова Андрій Садовий передав ключ львівській молоді, які мають велику повагу не лише від Львівської громади, а й України. Це Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги внаслідок ворожого удару по вокзалу у Краматорську. А також військовим – Юрію Жуковецю та Артуру Дроню.

Фото ZAXID.NET

Упродовж минулого року у місті напрацьовували стратегію молоді, яку у листопаді прийняла міська рада. Наступний етап – її імплементація. Стратегія містить майже 130 проєктів. Основне завдання – надавати молоді ресурси та підтримку. А також – це міжнародна діяльність.

«3-5 квітня планується церемонія відкриття, яка має стати такою відправною точкою цього року. Хочемо запросити молодь не лише зі Львова, а й інших регіонів України, з-за кордону, щоб вони побачили, як тут живе молодь. Щоб вони відчули український вайб і захоплювалися Україною, приїжджали. Також плануються флагманські заходи. Це науковий фестиваль, дизайн-конференція, захід "Молодвіж", який відбувається з 2018 року», – розповіла керівниця офісу «Львів — молодіжна столиця 2025» Марія Бовсуновська.

Нагадаємо, оголошення результатів міжнародного конкурсу, що Львів став молодіжною столицею Європи 2025, відбулося 23 листопада 2022 року у Тирані. Львів брав учать у конкурсі вчетверте і вдруге потрапив до фіналу.

Молодіжна столиця Європи – щорічний загальноєвропейський конкурс, метою якого є промоція економічного, соціального, культурного та політичного аспектів розвитку міста через молодіжну складову. Щороку обирають нового переможця.