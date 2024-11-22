Церемонія передачі титулу молодіжної столиці Європи

У четвер, 21 листопада, бельгійське місто Гент офіційно передало Львова титул молодіжної столиці Європи. Про це повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко та розповів, що означає для міста цей титул.

«Це присвята українській молоді, яка сьогодні стоїть на передовій – у прямому і переносному сенсі. Це про тих, хто бореться за свободу зі зброєю в руках, волонтерить, навчається і працює, щоб творити сильну країну навіть у часи викликів. Особлива подяка меру Гента за теплу увагу до Львова та України», – написав Андрій Москаленко.

Під час церемонії львівська команда отримала ключ – символ Молодіжної столиці Європи, який відкриває новий етап для української молоді у 2025 році.

«Прийняття цього ключа для нас має особливе значення. Це не лише честь, а й відповідальність – бути голосом української молоді, яка щодня демонструє незламність, силу та сміливість у боротьбі за свободу та можливості», – сказала керівниця офісу «Львів – Молодіжна столиця Європи 2025» Марія Бовсуновська.

Під час церемонії львівська команда була одягнена у футболки з написом «russia kills UA youth. Like our Yarka Bazylevych».

«Це послання світу про біль втрати: 4 вересня 2024 року під час чергового обстрілу росіяни вбили нашу колегу, програмну менеджерку офісу «Львів – Молодіжна столиця Європи 2025», нашу Ярку, разом із її матір’ю та сестрами. Сьогодні ми продовжуємо її справу, сповнені рішучості втілити мрію, яка була такою важливою для неї» – каже Юлія Мартинюк, комунікаційна менеджерка мережі Твори!

За словами Москаленка, титул Європейської молодіжної столиці 2025 офіційно набуде чинності 1 січня 2025 року. Заступник мера Львова також зазначив, що наступного року у місті затвердять молодіжну стратегію, розроблену молоддю для молоді, а також реалізовуватимуть нові програми та проєкти.

Додамо, що титул молодіжної столиці Європи 2027 року отримає італійська Парма.