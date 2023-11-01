Дитинство в інтернаті, відсутність батьківської опіки та війна неабияк впливають на дітей. Відтак у підлітковому віці, коли приходить час формувати своє майбутнє, діти – розгублені і не знають куди рухатися далі. Щоб підтримати та підготувати молодь вразливих категорій до дорослого життя і сформувати активних, впевнених та успішних молодих людей, у Львові запустили формаційну програму «Спільнота». Це проект благодійного фонду «Рідні», який передбачає різноманітні навчання для молоді з інтернатних закладів, сімейних форм виховання та з сімей у складних життєвих обставинах, які постраждали від війни, зокрема, йдеться про внутрішньо переміщених дітей.

«Спільнота» – проект для дітей-підлітків вразливих категорій

Благодійний фонд «Рідні» постійно допомагає дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та ВПО. Неодноразово фонд влаштовував різні профорієнтаційні проекти, щоб допомогти підліткам відкрити їхні таланти та сильні якості. Однак тепер вирішили запустили комплексний і перший в Україні проект – формаційну програму «Спільнота».

«"Спільнота" – це проект для дітей-підлітків вразливих категорій, який дає змогу їм розвиватися, навчатися, максимально розкривати свої сильні сторони та шукати таланти, розвивати себе, ставити цілі», – зазначила директорка БФ «Рідні» Мар'яна Романяк.

Під час створення формаційної програми «Спільнота» враховували досвід роботи з дітьми та їхні потреби, чітко розуміючи, що потрібно молоді, яка виросла в інтернатних закладах, щоб самореалізуватися.

«Ми розуміємо, що ці діти не готові до дорослого самостійного життя, тому що інтернат ніколи не навчав дитину, як жити, як шукати роботу, як будувати свою власну сім'ю. І є така тенденція, що діти з інтернатних закладів дуже часто, вступаючи в коледж, технікум або просто закінчуючи свій інтернат, не можуть дати собі раду в житті. Вони не знають і не мають навиків, як знайти нову роботу», – пояснила Мар'яна Романяк.

За даними фонду Lumos, діти, які виросли в інституційних закладах, у 10 разів мають вищу вірогідність бути залученими у проституцію, в 40 разів є вища вірогідність до вчинення злочинів, а вірогідність самогубства є вищою у 500 разів. Зростаючи в державних інституціях, діти не набувають достатніх навичок для успішної соціальної інтеграції, тож неабияк потребують допомоги, щоб обрати правильний шлях у житті.

Формаційна програма «Спільнота» діє на базі простору з однойменною назвою. Простір БФ «Рідні» створив у співпраці із Службою у справах дітей Львівської міської ради. Облаштували його на вул. Топольній, 4. Сам простір розділений на кілька зон: є бібліотека, спортзал та коворкінг. Також є частина, де деякі резиденти проживатимуть. Все ж більшість лише відвідуватимуть заняття. Резидентами спільноти є діти від 16 років, які вступили до технікуму чи університету. Це молодь вразливих категорій, зокрема, переселенці, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування.

Простір «Спільнота» обладнаний для комфортного проживання і навчання

Формаційна програма «Спільнота» включає різноманітні тренінги та навчання. Вона триватиме близько двох років, за цей час майже 300 дітей вразливих категорій зможуть пройти її. Формаційна програма «Спільнота» має кілька цілей. Насамперед – допомогти молодим людям соціалізуватися та адаптуватися до реалій українського життя.

«Хочемо, щоб ці діти жили і працювали в Україні задля блага України. Тож наша мета зараз – вберегти українську молодь від еміграції, від наслідків війни. Ми дуже віримо, що саме цей проект зможе підсилити українську молодь», – наголосила Мар'яна Романяк.

В основі формаційної програми «Спільнота» закладені загальнолюдські, демократичні та християнські цінності.

«Найважливіше, що ми пропонуємо нашим резидентам, – це два роки прожити з цими цінностями, протестити, знайти себе, відчути емоції. Як це, коли обираєш бути чесним, відповідальним кожний день? На цьому шляху їм допомагатимуть наставники. Відтак, ми сподіваємось, надалі резиденти самі обиратимуть у своє життя ці цінності, зокрема бути працьовитими, патріотичними, чесними», – зазначила консультантка з розробки формаційної програми «Спільнота-Рідні» Анна Мота-Шнайдер.

Кращі експерти та викладачі

Програму складали за допомогою експертів із різних сфер, які працюють з дітьми: це і психологи, і психотерапевти, і представники церкви. Також залучали фахівців Інституту лідерства та Українського католицького університету. Благодійний фонд «Рідні» постійно інвестує в розвиток команди, яка працює з дітьми.

Благодійний фонд «Рідні» постійно інвестує в розвиток команди, яка працює з дітьми

Формаційна програма «Спільнота» має кілька напрямків. Один з них – психологічний, його назвали «Мої рідні емоції».

«Тренером є Володимир Чупрін, психотерапевт, гештальт-терапевт. Він проводить з нашими резидентами групову роботу, працює над їхнім ставленням до емоцій, тренує проявляти їх у соціально прийнятний спосіб, вчить усвідомлювати власні травми та опрацьовувати їх разом у спільноті», – розповів директор МГБ «Спільнота-Рідні» Тарас Косар.

Також резидентів формаційної програми навчатимуть самопрезентації й комунікації. Адже вміння спілкуватися і висловлюватися в сучасному світі є надважливим. Окрім того, вчитимуть публічним виступам. Серед тренерів – Ярина Мірко та Олег Пригода. До слова, Олег Пригода є актором та популярним ведучим у Львові. Він навчатиме резидентів «Спільноти» театральному мистецтву.

«Наші резиденти будуть ставити невеликі вистави, мюзикли, через які вони зможуть проявити свої таланти і навчитися публічно виступати, також завдяки цьому вмітимуть долати страх щодо виходу на сцену», – зазначив Тарас Косар.

Також молодь навчатимуть фінансовій грамотності. Загалом, як і тренери програми, так і працівники простору, – усі намагатимуться передати підліткам навики, які згодяться їм у повсякденному побуті.

«Перебування резидентів в МГБ підкріплене здобуттям певних навиків, які допомагають їм здобути ту самостійність, яка є дуже потрібною. Кожного дня ми опрацьовуємо з ними елементи їхньої самостійності, це стосується побуту, освіти та дозвілля», – додав Тарас Косар.

Окрім того, формаційна програма містить фізичну, духовну та інтелектуальну складові.

«Що стосується фізичної, то ми маємо можливість проводити з нашими резидентами спортивні активності на базі власного спортзалу. За допомогою духовної складової ми закріплюємо певні цінності наших резидентів, щоб вони були добрими громадянами, з чіткими цінностями, які є важливими, особливо у сучасному світі. Влаштовуючи тренінги, зустрічі і стажування, ми допомагаємо нашим резидентам розширити кругозір, також даємо можливість їм віднайти в собі вподобання якоїсь науки, творчості і проявити це через реалізацію певних проектів, які будуть корисними для громади Львова», – розповів Тарас Косар.

Для молоді влаштовують різноманітні навчання і тренінги

Одним із завдань формаційної програми є підготовка до успішного працевлаштування резидентів в майбутньому. Тренери аналізують, якими є умови на ринку праці, які є тренди. Також резидентам сприяють із першим стажуванням, а потім допомагають проаналізувати здобутий досвід.

«Нам важливо розвіяти їхні дитячі ілюзії про ринок праці і показати, яким він є насправді. Але зробити це треба дуже делікатно, щоб водночас не зруйнувати їхні мрії і прагнення. Ми хочемо показати молодим людям, що для них відкриті будь-які двері і не важливо в якій точці вони зараз є, чи були рік тому. Адже важливо те, де вони хочуть бути і що готові для цього зробити. До прикладу, чи готові проходити додаткові навчання, покращувати рівень знань англійської тощо», – зазначила Анна Мота-Шнайдер.

Формаційна програма «Спільнота» – це гарна можливість розвитку для молодих людей вразливих категорій, адже у ній врахували усе, що потрібно молодим людям у ХХІ столітті.

«Ми коли розробляли програму, то дивилися, яким буде світ за кілька років, які будуть запити в роботодавців, які навички треба мати працівникам. "Спільнота" – це місце, де ти готуєшся до майбутнього, працюючи над собою вже сьогодні», – наголосила консультантка з розробки формаційної програми «Спільнота-Рідні» Анна Мота-Шнайдер.

«Бути резидентом – це відкриття нових знань у різних сферах»

Одним із резидентів формаційної програми «Спільнота» є Олег К. [ім’я змінено]. Хлопець навчається у Львівському коледжі телекомунікацій та комп'ютерних технологій на першому курсі. Будучи ще зовсім малою дитиною він проживав в дитячому будинку, однак той період пам’ятає лише фрагментами. Біологічна мама Олега померла, а де батько, хлопець не знає. Із дитбудинку його забрала жінка, яка стала Олегу мамою та подарувала йому нову сім’ю.

«В мене і брат з’явився. Це рідний син мами, яка забрала мене з дитбудинку. У нас все файно було, без негативу. Я не відчував, що я неповноцінний, як є стереотипи, я відчував себе, як і всі. Мама подарувала мені друге життя», – розповів Олег К.

Олег К. [ім’я змінено] – один із резидентів формаційної програми «Спільнота»

Про формаційну програму «Спільнота» хлопець дізнався від БФ «Рідні» з яким мав справу раніше – був учасником освітньої програми для молоді «Мрій та дій».

«Бути резидентом – це відкриття нових знань у різних сферах, тобто саморозвиток на високому рівні. Також, це нові знайомства, що доволі важливо», – розповів Олег К.

Хлопець не лише відвідує заняття, а й проживає у «Спільноті». Олег відзначає, що там є всі комфортні умови: як для проживання, так і навчання.

«Все дуже красиво, мінімалістично і комфортно. Є кухня, бібліотека. В кімнаті по дві людини проживає. Є окрема кабінка для навчання, тож я можу взяти ноутбук і там зачинитися, щоб ніхто не заважав», – розповів Олег К.

Хлопець зазначає, що формаційна програма «Спільнота» – це хороша можливість для розвитку. Олег К. мріє створити сайт, який буде корисним для українців. Також хлопець мріє розвиватися в музиці, адже грає на гітарі. Олег переконаний, що участь у програмі допоможе йому реалізувати усе задумане.

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Реалізовувати проект благодійний фонду «Рідні» допомагають партнери. Зокрема, це іноземні фонди, міжнародний та локальний бізнес. До розвитку проекту може долучитися кожен, зробивши свій внесок на сайті.

Дізнатися про формаційну програму діти вразливих категорій можуть через служби у справах дітей Львівської міської ради.