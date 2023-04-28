У центрі підлітки займатимуться з вихователями

У Львові створять унікальний простір «Спільнота» для розвитку талановитої молоді. У ньому будуть проводити заняття для дітей з вразливих категорій, в тому числі переселенців, які вступили у вищі навчальні заклади Львова. У кампусі осередку буде бібліотека, навчальний простір та спортзал. Осередок відкриє Служба у справах дітей Львівської міської ради за підтримки благодійного фонду «Рідні» на вулиці Топольній, 4.

«“Спільнота” – це комунальна установа у форматі малого групового будинку без аналогів в Україні, оскільки вона має абсолютно нову філософію та місію. Основна ціль “Спільноти” – підтримати та підготувати талановиту молодь до дорослого життя та сформувати спільноту активних, впевнених у собі та успішному майбутньому молодих людей, які прагнуть особистісного розвитку», – повідомили у БФ «Рідні».

Для вихованців «Спільноти» напрацюють програму, за якою вони розвиватимуть потенціал лідера та фінансову грамотність, отримають профорієнтацію, психологічну підтримку та нові знайомства.

«Підлітки, з якими ми працюємо, проходять у певному етапі свого життя дуже нелегкий екзамен дорослості. Їхнє дорослішання інше, бо вони самі для себе опора. У них нема звичної для дітей з сімей підтримки, турботи, нема батьківського дому, куди можна повернутись на вихідні чи канікули. Вони залишаються на самоті зі своїми труднощами та переживаннями, без необхідного базису для вирішення проблемних ситуацій та прийняття вмотивованих рішень. “Спільнота” несе в собі велику цінність і місію, а ми усією командою разом з партнерами вкладаємо туди велику частину нашої душі і серця», – зазначив в.о управління «Служби у справах дітей» Львівської міської ради Володимир Фридрак.

Навчальну програму осередку «Спільнота» напрацьовуватимуть психотерапевти, методисти, тренери освітніх програм. Окрім навчання, студенти також займатимуться створенням та реалізацією проектів, спрямованих на розвиток громади, середовища, міста та країни.