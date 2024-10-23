У кампусі буде місце для ночівлі, харчування, навчання та зустрічей

У лютому 2025 року у Львові відкриють Центр розвитку лідерства. Він запрацює у реконструйованій будівлі на вулиці Архипа Тесленка, 2 неподалік від палацу культури імені Гната Хоткевича. У середу, 23 жовтня, Львівська міська рада та ГО «Українська академія лідерства» підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає розвиток та реалізацію потенціалу талановитої молоді з усієї України, повідомляє ЛМР.

Академія лідерства запрацювала у Львові вісім років тому. Вона орендувала приміщення в Брюховичах. У 2018 році місто передало Академії на 10 років занедбану комунальну будівлю на вулиці Тесленка з орендною платою 1 грн за рік. Водночас Академія зобов’язувалась реконструювати це приміщення.

«Для нас було дуже важливо мати кампус саме в місті, адже концепція Української академії лідерства передбачає прямий контакт з громадою, здійснювати свій вплив на місто, роботи внесок в його розвиток. Враховуючи, що з усіх міст України саме Львів нас найбільше підтримує, для нас важливо відкрити тут Центр розвитку лідерства, що дасть нам ще більше можливостей для розвитку», – розповів керівник департаменту розвитку, партнерств та інфраструктури УАЛ Любомир Шимків.

У новому приміщенні буде сучасний кампус із великим укриттям, навчальні приміщення та кімнати для проживання, їдальня, яка буде доступною не лише для студентів УАЛ, але й для всіх охочих.

Проєкт осередку УАЛ у Львові

Для ремонту приміщення академія впродовж останніх шести років залучала кошти партнерів, підприємців та закордонних організацій. Місто допомогло замінити перекриття, дах та вікна. Станом на сьогодні роботи у будівлі зроблені на 50%.

«Українська академія лідерства – унікальний освітній проєкт. Місто зацікавлене в тому, щоб у нас був хаб УАЛ і українська молодь мала ще більше можливостей для розвитку», – зазначив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Запустити роботу Центру розвитку лідерства планують вже у лютому 2025 року.