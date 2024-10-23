З учасниками табору зустрівся президент Володимир Зеленський

Укрзалізниця реалізовує проєкт для підтримки талановитої молоді «Залізна зміна». У цей табір запрошують школярів, які мають досягнення в освіті, науці, спорті, мистецтві. Упродовж 12 днів школярі мандрують містами заходу України.

На одну зміну табору набирають 200 учнів. Крім успішних, запрошують внутрішньо переміщених дітей, тих, які втратили батьків, житло, та дітей військових.

«Безпечними маршрутами потяг доправлятиме їх до Тернополя, Івано-Франківська, Ужгорода, Чопа, Львова та Чернівців. У цих містах діти зустрінуться з військовими, лікарями, бізнесменами, політиками та артистами, а також відвідають сучасні українські та міжнародні компанії», – повідомили у ЛОВА.

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Учасниками попередніх змін табору були спортсмени, члени Малої академії наук, лідери студентського самоврядування, випускники програми Ukrainian Global Scholars, які повернулися в Україну після навчання за кордоном. З учасниками проєкту розвитку талановитої молоді поспілкувався президент України Володимир Зеленський.

«Ми показуємо їм наші красиві міста, класні українські підприємства, найкраще, що є в Україні в бізнесі, творчості, громадсько-політичному житті. І що навіть під час воєнного стану країна продовжує розвиватися. Заохочуємо їх думати про те, що вони можуть дати Україні», – розповів керівник проєкту Олександр Єгоров.

Метою табору є знайомство дітей з Україною, щоб вони бачили своє майбутнє тут. Табір запрацював у вересні 2023 року. Відтоді його учасниками стали понад 2300 школярів. Фінансує проєкт американський меценат Говард Баффет через свою фундацію. Надалі ініціативу планують розширити й інтегрувати із додатком «Мрія», щоб залучити до програми українських дітей за кордоном.