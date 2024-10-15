Стипендію отримають представники з різних регіонів України

Успішним 39 учням та студентам призначили стипендії президента України. Їх отримають переможці ХІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 14 жовтня. Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України, стипендії на один календарний рік призначено 39 переможцям фінального етапу конкурсу: Баженовій Юлії — студентці Львівського національного університету імені Івана Франка,

Бакаліус Юлії — студентці Херсонського державного аграрно-економічного університету,

Бережняк Василині — студентці відокремленого структурного підрозділу «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»,

Березі Богдані — учениці 6 класу Партизанського ліцею Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області,

Буряк Поліні — учениці професійно-технічного училища № 50 м. Карлівка, Полтавська область,

Ватазі Олександру — студенту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,

Ведмідь Олександрі — учениці 5 класу Гребінківського академічного ліцею Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області,

Войтович Альоні — курсанту Національної академії Служби безпеки України,

Гонці Дарʼї — студентці комунального закладу фахової передвищої освіти «Уманський медичний фаховий коледж Черкаської обласної ради»,

Городній Соломії — учениці 5 класу Ромейківського ліцею Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області,

Давидченко Юлії — студентці комунального закладу «Нікопольський фаховий педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради,

Дімовій Марії — учениці 11 класу Одеського ліцею № 117 Одеської міської ради,

Жук Олександрі — учениці 10 класу Балаклійського ліцею № 1 ім. О.А.Тризни Балаклійської міської ради Харківської області,

Жуку Андрію — учню 10 класу Чернівецького багатопрофільного ліцею № 11 «Престиж» Чернівецької міської ради,

Клиші Олександрі — студентці Полтавського державного аграрного університету,

Коломійцю Денису — учню 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІI ступенів № 12 м. Хмельницького,

Кондратенко Ларисі — студентці комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради,

Крайнік Катерині — студентці Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Миколаївської обласної ради,

Кулеші Дарині — учениці 9 класу ліцею № 4 Ладижинської міської ради Вінницької області,

Литвин Єлизаветі — учениці 9 класу Благовіщенського академічного ліцею «Лідер» Благовіщенської міської ради, Кіровоградська область,

Мороз Руслані — учениці державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»,

Мотуз Анні — учениці 11 класу комунального закладу «Ліцей «Інтелект» Долинської міської ради», Кіровоградська область,

Мошківській Катерині — курсанту Національної академії внутрішніх справ,

Найді Анастасії — студентці відокремленого структурного підрозділу «Старобільський фаховий коледж державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,

Нікіші Маргариті — учениці 6 класу комунального закладу «Ліцей «Центральний» Кропивницької міської ради»,

Паньковій Крістіні — учениці 7 класу Великоновосілківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Великоновосілківської селищної ради, Донецька область,

Петрище Андріані — учениці 8 класу Міжгірського ліцею № 1 Міжгірської селищної ради, Закарпатська область,

Попович Софії — учениці 7 класу Липчанського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради Закарпатської області,

Рак Дарʼї — студентці Бердичівського педагогічного фахового коледжу Житомирської обласної ради,

Ревко Марті — учениці 5 класу комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради»,

Рососі Олександрі — учениці 10 класу Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 Мукачівської міської ради Закарпатської області,

Тімошовій Аліні — учениці 6 класу комунального закладу «Харківський ліцей № 142 Харківської міської ради»,

Чабаненко Софії — учениці 7 класу Нерубайського академічного ліцею № 1 Нерубайської сільської ради Одеського району Одеської області,

Чайці Єлизаветі — учениці 9 класу ліцею № 24 міста Житомира,

Чорній Дарʼї — учениці державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище сфери послуг»,

Чубаєвській Софії — курсанту Національної академії Служби безпеки України,

Шрубківській Зоряні — учениці 11 класу Голосківського ліцею Меджибізької селищної ради Хмельницького району Хмельницької області,

Яремчук Юліані — учениці 8 класу комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради»,

Ярмолич Ользі — студентці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Президентська стипендія для студентів закладів вищої освіти становить 4400 гривень на місяць.

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