Оголошення результатів міжнародного конкурсу відбулося 23 листопада у албанському Тірані

Львів став молодіжною столицею Європи – 2025. Оголошення результатів міжнародного конкурсу відбулося 23 листопада у Тірані, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Львів – молодіжна столиця Європи 2025. Такий офіційний результат щойно в албанському місті Тірана оголосило журі міжнародного конкурсу. Насправді — це статус і заслуга кожного українського міста, кожного українця та українки, які боронять наше майбутнє і плекають перемогу», – повідомив Андрій Садовий.

У фіналі Львів змагався з містами Фуенлабрада (Іспанія), Тромсо (Норвегія) та Ізмір (Туреччина). Згідно з умовами, у 2025 міжнародний конкурс Молодіжної столиці Європи має відбутися у Львові.

Молодіжна столиця Європи – щорічний загальноєвропейський конкурс, метою якого є промоція економічного, соціального, культурного та політичного аспектів розвитку міста через молодіжну складову. Щороку обирають нового переможця.

Торік молодіжною столицею Європи стала Клайпеда (Литва), у 2022 її замінила Тірана (Албанія), у 2023 – Люблін (Польща).