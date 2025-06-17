Після полону військові мають пройти тривалу реабілітацію

До дня народження юриста-міжнародника Рафала Лемкіна, що вчився у Львові, тут відбудеться міжнародний форум Unbroken Justice. Він буде присвячений темі полону, тортур та моральної травми, що пережили українці. На подію запрошені юрист-міжнародник і автор бестселера «Східно-Західна вулиця. Повернення до Львова» Філіп Сендс та всесвітньо відомий нейрохірург Генрі Марш. Під час його проведення у Львові відкриють Центр ментального здоров’я для людей, що пережили полон.

Як повідомили у центрі Unbroken, міжнародний форум триватиме два дні. У ньому візьмуть участь правозахисники, психотерапевти, урядники, очільники міст та громадські діячі. У перший день, 23 червня, у Львівській міськраді відбудеться публічна розмова «Справедливість і час» за участю британського професора права, письменника Філіпа Сендса та французької психоаналітикині Беатріс Пацалідіс-Гофманн.

На другий день форуму, 24 червня, у Львові відкриють Центр ментального здоров’я Святого Лева Великого – першого в Україні спеціалізованого простору для людей, які пережили полон, тортури і моральну травму. Він запрацює на вул. Рафала Лемкіна (колишня Малинова).

«Щотижня додому повертаються українці, які пройшли через полон, тортури й нелюдські випробування. І наше завдання – не просто зустріти їх як героїв, а створити умови, де вони зможуть відновити себе. Центр, який ми відкриваємо у Львові, – це про турботу, професійну допомогу й людську гідність. Кожен, хто повернувся, має знати: ми його чекали, ми готові підтримати, ми поруч», – пояснює міський голова Львова Андрій Садовий.

На території нового Центру заплановані панельні дискусії, на яких обговорять:

психологічну допомогу жертвам тортур;

відповідальність за злочини проти людяності;

створення трибуналу для Путіна;

стійкість громад.

Участь у панельних дискусіях візьмуть: нейрохірург Генрі Марш, заступник Генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге, професорка конституційного права і глобальної політики здоров’я в Georgetown University Law Center Мішель Ґудвін. Долучаться також українці, які пережили полон та тортури. Серед них – правозахисник і офіцер ЗСУ Максим Буткевич, який пробув у російському полоні 2 роки і 4 місяці.

«Сьогодні моральна травма має стати центральним фокусом осмислення і пошуку шляхів її загоєння. Центр буде розробляти та впроваджувати нові моделі, протоколи лікування моральної травми, психотерапевтичні інтервенції, пов’язані з розвитком нейронаук. Спільно із нашими іноземними колегами ми працювали над вивченням та розумінням моральної травми, тож продовжуємо разом долати цей виклик», – пояснив лікар-психіатр та керівник напряму ментального здоров’я Центру UNBROKEN Олег Березюк.

Для участі у форумі Unbroken Justice слід пройти реєстрацію.