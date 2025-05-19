У Львові відкрили два добудовані поверхи Національного реабілітаційного центру Unbroken, а також оновлену поліклініку на вул. Мазепи, 25. Будівельні та ремонтні роботи тривали там дев’ять місяців.

У Львові відкрили два добудовані поверхи Національного реабілітаційного центру Unbroken, це дало змогу розширити палатний фонд зі 117 ліжок до 191. Для центру Unbroken над поліклінікою, що на Мазепи, 25, надбудували четвертий і п’ятий поверхи. Приміщення повністю інклюзивне: без порогів та з поручнями. А в кожній палаті встановлена система виклику персоналу.

«Кожна палата має стандартне обладнання. Це функціональні ліжка, консолі, для зручності пацієнтів ми добавили телевізори, інтернет-телебачення. Wi-Fi – безкоштовний. Кондиціонування, приточно-витяжна система очищення повітря», – розповів заступник директора з реабілітації Ігор Кошівка.

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Поранені захисники, які проходять лікування та реабілітацію у центрі Unbroken кажуть, що для них це дуже зручний і безбар'єрний простір.

«Санвузол максимально інклюзивний. До всього я маю доступ. Можу до всього під'їхати візком, а він в мене дуже широкий. Можу і на милицях підійти, і з протезом підійти. Дуже зручно все зроблено», – зазначив пацієнт центру Unbroken Андрій Григор’єв.

«Тут нічого не бракує. Ти тут не залежний ні від кого, а це основне. Ти собі сам даєш раду у всьому. В палаті є все, що потрібно для реабілітації. Навіть для життя, все чудесно», – сказав пацієнт центру Unbroken Іван Голик.

Добудовані поверхи даватимуть змогу приймати ще більше пацієнтів, які постраждали внаслідок війни.

«У нас є великий наплив пацієнтів на реабілітацію. На кожне реабілітаційне ліжко в нас черга – 38 пацієнтів. Це глобально велика черга. Ми приймаємо надважких пацієнтів. Зараз ми змогли трохи розвантажити цю чергу і взяти найважчих пацієнтів з України», – зазначив директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

Повністю оновили й поліклініку на вул. Мазепи,25. Йдеться про перші три поверхи. Поліклініка після реконструкції стала сучасним медичним простором з розширеним переліком послуг та комфортними умовами. У закладі з’явилися нові відділення, зокрема амбулаторної реабілітації та Центр мамології. Також запроваджено хірургію одного дня, тобто у поліклініці тепер є власна операційна для виконання нескладних оперативних втручань. А ще – розширили денний стаціонар неврології, кардіології, терапії та ендокринології.

«Ми тут повністю структурувати поліклініку. Перший поверх – це діагностичне відділення, а також сімейні лікарі. Другий поверх – це вузькі спеціалісти, а також є окремий відділ для медоглядів. Третій поверх – це так званий хірургічний відділ. Там працює жіноча консультація і сама хірургія. Хірургія містить: урологічний напрямок, гінекологічний, травматологічний, загальну хірургію і судинну хірургію», – розповів завідувач амбулаторно-поліклінічного центру Першого медоб'єднання Володимир Федоров.

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Профінансувати реконструкцію поліклініки й добудову двох поверхів для реабілітації допомогло місто-партнер Вюрцбург.

«Ця локація повністю змінилася. Якщо говорити про цю нашу поліклініку, то тут добудувалися два поверхи з дерева і сьогодні ця поліклініка надає дуже багато послуг для цілого цього мікрорайону. Тут є хірургія, і поверхи для реабілітації. По цьому прикладу ми хочемо робити реконструкцію усіх наших міських поліклінік», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.



Зараз ремонтні роботи частково відбуваються у поліклініці на Сихові. Вже влітку там буде оновлений перший поверх.