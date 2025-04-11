Майбутній центр стане найбільшим в екосистемі людяності «Незламні»

У п’ятницю, 11 квітня, у Брюховичах з нагоди початку реконструкції реабілітаційного центру заклали капсулу. Цей центр стане найбільшим в екосистемі людяності «Незламні».

Приміщення, які реконструюють для реабілітаційного центру, розташовані на вул. Івасюка, 74 у Брюховичах. У межах проєкту передбачена реконструкція будівлі центру медичної реабілітації з добудовою нових корпусів. Площа об’єкта зросте з 5 124 м² до 9 101 м². Завдяки цьому в центрі буде облаштовано 105 ліжкомісць і він стане найбільшим у екосистемі «Незламні».

У межах проєкту передбачена реконструкція будівлі центру медичної реабілітації з добудовою нових корпусів (із Telegram Андрія Садового)

«Раніше тут перебували на лікувані 70 пацієнтів, які проходили реабілітацію після інсульту, після травм, після спінальної, черепно-мозкової травми. 80% цих пацієнтів були наші військовослужбовці і ветерани. Створення такого центру пришвидшить їхнє одужання», – сказав директор лікарні святого Пантелеймона Юліан Голик.

«Сьогодні це все виглядає так складно, але я вірю, що вкінці цього року тут будуть посмішки наших ветеранів і цей прекрасний парк буде їх надихати, буде давати нову енергію. Екосистема людяності Unbroken – це про гідність. Сьогодні в часі війни ми зовсім по іншому сприймаємо слово “гідність”. Вона є вкорінена і в ідентичності японців, і литовців, і німців, і українців. Я дуже гордий, що цей проєкт, який був дуже складний розпочався і буде мати неймовірну динаміку», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

(Фото із Telegram Андрія Садового)

Нагадаємо, на реконструкцію реабілітаційного центру в Брюховичах Литва виділила 5,6 млн євро через Фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги, а Японський Червоний Хрест і німецька організація GIZ — по 2,5 млн євро.

«Ми щиро переконані, що пораненим українським військовим недостатньо просто слів подяки. Адже в Україні кожен – від перехожих на вулиці до політиків і бізнесу – добре розуміє: сьогодні українські солдати захищають не лише свою країну. Вони обороняють цілий світ, європейські кордони та безпеку всього регіону. Тому найменше, що ми можемо зробити у відповідь, – це допомогти їм у відновленні», – зазначила Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Інга Станітє-Толочкєнє.

На сьогодні вже завершилися роботи з заливання фундаментів нових корпусів і будівлі басейну, а також розпочали реконструкцію приміщень. Повністю всі роботи планують завершити у листопаді 2025 року.