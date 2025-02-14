У п’ятницю, 14 лютого, у Львові відкрили перший будинок на вул. Миколайчука для тимчасового проживання пацієнтів центру «Незламні». Він має шість поверхів і 24 квартири. У кожному помешканні обладнали кухню та санвузол. Всередині усе повністю облаштовано для людей з інвалідністю.

Поселятимуть у будинок тимчасово тих пацієнтів, які є не місцевими (не зі Львова чи Львівщини) і за станом здоров’я вже можуть мешкати за межами лікарні без цілодобового медичного супроводу. Там вони проходитимуть соціальну адаптацію, а вдень будуть отримувати реабілітацію в лікарні.

Один з перших мешканців будинку – Сергій Бабич. Тут разом з дружиною в умовах безбар’єрного житла він буде соціально адаптовуватись та завершуватиме реабілітацію в центрі «Незламні». Сергій став на захист своєї країни ще 21-річним хлопцем – у 2014. Зараз йому 33. Попри довгий шлях у Силах оборони, до 2024 року ворожі кулі та уламки оминали Сергія. Однак торік військовий отримав аж три поранення. Останнє було найважчим. Під час виходу з нині окупованого Вугледару Сергій на квадроциклі наїхав на міну і як наслідок втратив праву ногу. Після лікарень у Запоріжжі та Дніпрі потрапив у центр «Незламні». Тепер разом з дружиною в безбар’єрному житлі захисник буде соціально адаптовуватись та завершуватиме реабілітацію в центрі Незламні, опановуючи ходьбу на протезі.

«Умови, які тут створені, вони максимально наближені до умов, які нас чекають у майбутньому. Кожен має змогу випробувати себе у повсякденних діях: приготуванні їжі, догляду за собою, поході в магазин. Саме основне, що тут є можливість проживати зі своєю сім'ю», – розповів Сергій Бабич.

Всього заплановано будівництво восьми будинків.

«Як ви бачите, поруч будуються наступні будинки. загалом в цьому комплексі зможе проживати 700 людей, в більшості це люди, які зазнали трагедії війни. Це сім'ї, які зазнали поранень, це хлопці, які були на передовій, багато з них потребують якісного протезування, тому пройшовши лікування в центрі Незламні і очікуючи на виготовлення протеза, вони зможуть тут перебувати зі своїми сім'ями, щоби ментально адаптовуватися до нових реалій життя», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

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Угоду про будівництво соціального житла у Львові з посолкою ЄС в Україні Катаріною Матерновою мер Львова Андрій Садовий підписав наприкінці грудня 2022 року. Через рік після цього на місці майбутнього будівництва заклали капсулу.

«Це чудово бачити зараз. Ми зараз бачили щасливі обличчя військових, які мають можливість в одному місці проживати й проходити реабілітацію, не лише фізичну, а й психологічну. Це гарний приклад колаборації міста, держави й міжнародних партнерів», – сказала Катаріна Матернова.

Проєкт за підтримки ЄС «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні» профінансований Європейським Союзом та реалізований під управлінням НЕФКО. На спорудження соціального житла у Львові Європейська комісія виділила 19,5 мільйонів євро грантових коштів.