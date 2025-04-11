Цього тижня у Львові відкрили Центр ментального здоров'я. Звели його всього лише за 8 місяців на території лікарні Святого Луки, що на вулиці Навроцького, 23. Приміщення має два блоки – стаціонарний та амбулаторно-поліклінічний. Цей центр є частиною екосистеми «Незламні», він підсилить роботу про відновлення психічного здоров'я, зокрема, важкопоранених захисників Детальніше про роботу цього центру, про піклування про психічне здоров'я постраждалих від війни українців, розповідає керівниця центру ментального здоров'я лікарні Святого Луки Софія Гречух.

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У чому унікальність цього центру? Яку саме допомогу ви будете надавати?

Центр є унікальним, бо його справді збудували за вісім місяців, навіть трішечки менше. В кінці серпня ми тільки закопували капсулу й ось 7 квітня, в цей понеділок, у нас вже було офіційне відкриття. Тому унікальність вже навіть є в термінах будівництва. Також унікальність є в тому, що наш центр є єдиним на всю Україну, який має амбулаторно-поліклінічний блок та стаціонарне крило, яке складається з двох окремих субпідрозділів на 32 ліжкомісця. Тобто в нас також є ще палатний фонд і ми намагатимемося поєднувати по максимуму психотерапевтичну, тобто амбулаторну допомогу, та психіатричну стаціонарну для усіх верств населення – військових, цивільних та постраждалих від війни.

Хто є у команді центру? Чи готували додатково персонал, лікарів, чи проходили вони навчання?

У нас є доволі великий штат, який складається з таких основних субпідрозділів. Це є лікарі-психіатри та психотерапевти, молодші медичні сестри, медичні сестри, психотерапевти, клінічні психологи та арттерапевти. І для допомоги можна також залучати соціального працівника або лікарів інших суміжних спеціальностей. Щодо навчання, рівно два роки тому, у квітні, я була в Гарвардській медичній школі в Бостоні, в Сполучених Штатах Америки, де навчалася напрямку психіатрії. Це є інтеграція психіатричних послуг в загальну соматичну медицину. Я була першою, хто поїхав, навчився, здобув навички й приїхала поширювати їх тут, навчати своїх лікарів-ординаторів. У нас дуже молода і дуже перспективна команда та середній молодший медичний персонал.

Розкажіть детальніше, що це за навички і як саме ви навчали персонал?

У нас є медичні сестри, які мають досвід роботи в психіатричному відділенні, також є медичні сестри, які не мають такого досвіду. Відповідно, як для одних, так і для інших, ми проводили окремі тренінги. Наприклад, тренінги по психоедукації, як пояснювати пацієнтам, що з ними відбувається, які у них є симптоми, як можна зарадити цим симптомам та як можна профілактувати погіршення стану. Також для психотерапевтів завжди є такі речі, як супервізія й інтервізія, тобто навчання психотерапевтів психотерапевтами. Також для розвантаження самих працівників інколи ми створюємо такі групові заняття, які називаються «Групи рівні рівному». Тобто ми ділимося своїми болями, жалями один з одним для того, щоб підтримувати своє психічне здоров'я. Тому маємо такі дуже різні напрямки тренінгів для наших працівників.

Чи вже маєте у центрі перших пацієнтів?

На жаль, Національна служба здоров'я України ще не підписала нам договір на стаціонарну медичну допомогу, тому перші пацієнти будуть, як тільки вона нам, сподіваюся, надасть цей дозвіл і підпише нам пакет, і фінансування. Але амбулаторні пацієнти відвідали центр ще у день відкриття, 7 квітня. У нас вже була перша психотерапевтична група. Семеро хлопців військових були на тренінгу арттерапії з нашим феноменальним фантастичним психологом-арттерапевтом. Сесія тривала близько 40 хвилин і хлопці малювали ті речі, за якими вони дуже скучили, які б вони хотіли зараз отримати. Одні хлопці малювали море, інші природу, тобто те, за якими вони дуже скучили.

А як плануєте надалі формувати стратегію допомоги тим чи іншим пацієнтам?

Основне – не забувати, що ми працюємо не з хворобою, чи розладом, чи нозологією, а з конкретною людиною. Принципи психіатрії й психотерапії зараз рухаються в сторону людиноцентричності. Відповідно, ми відштовхуємося від кожного індивідуального кейсу, від кожної індивідуальної людини зі своїми певними запитами, проблемами чи розладами. Тому це називається case-by-case basis, тобто ми рухаємося в сторону того, щоб називати наших клієнтів клієнтами, а не пацієнтами, оскільки це знижує дискомфорт і дестигматизує. Кожен клієнт є індивідуальний, відповідно в нього є свої запити, свої проблеми, як соціальні, так і емоційні, можливо якісь є загальні проблеми зі здоров'ям, до прикладу, ендокринним, неврологічним. Тому вся суть надання допомоги – це бачити клієнта цілісним, бачити всі його проблеми одночасно. Для того в нас є мультидисциплінарний підхід і за потреби ми залучаємо також фахівців іншого профілю, чи це лікарі або соціальні працівники, чи арттерапевти. Тобто ми будуємо нашу допомогу довкола конкретної людини. Ми не сидимо, не дивимося в підручники, як лікувати конкретний розлад конкретною таблеткою. Це відбувається не так. Це відбувається з кожним окремим клієнтом, ми розглядаємо його ситуацію цілісно, вона є унікальна. Ніколи не було і не може бути однакових пацієнтів і клієнтів.

У продовження теми хочу запитати про специфіку роботи з військовими та цивільними, якщо вона є?

Робота з військовослужбовцями, ветеранами чи цивільними магістрально не повинна відрізнятися. Як я вже казала раніше, насамперед ми дивимося на клієнта цілісно, на його скарги, на його анамнез, тобто на історію захворювання, на історію його перебування в якихось стресових умовах. Далі ми оцінюємо клієнта за методикою клінічного інтерв'ю. Ми маємо стандартизовані опитувальники, які зареєстровані в МОЗ України, в різних унікальних «гайдлайнах», американських, закордонних, ми маємо право ними користуватися. Також ми робимо психоклінічне інтерв'ю, ми маємо певний перелік запитань, які ставимо клієнту. Залежно від того, які ми отримуємо відповіді, ми можемо формувати якусь клінічну думку. Тому я б не розділяла категорії населення за таким принципом. Єдине, є опитувальники для ПТСР – посттравматичного стресового розгляду, там вони дійсно унікальні для цивільних і для військовослужбовців. Тут, мабуть, єдина різниця, там трошки інші питання. Загальна основа роботи — це завжди чути людину, що вона вам каже, які в неї болі, жалі, і могти з емпатією почути її, надати допомогу згідно з тим, що ви чуєте від клієнтів, пацієнтів. Тому, знову ж таки, кажу, я б не розділяла категорії за цим критерієм. Ми надаємо допомогу всім і намагаємося почути кожного, вникнути в кожну ситуацію.

Психічна травма невидима, якщо порівнювати з фізичною. Чому важливо дбати й про ментальне здоров'я, теж приділяти цьому важливу увагу?

Насправді так, психічну, психологічну травму неможливо промацати. Я донька хірурга і як ніхто знаю, що якісь рани фізичні легше видно, легше можна побачити й зрозуміти механізм їхнього виникнення, ніж травми психологічні. Вони потребують, зазвичай, більше часу для того, щоб їх побачити, розпізнати. Ну і дуже часто треба більше часу для того, щоб дати з ними раду. Справді, ми розглядаємо кожного клієнта, як цілісний організм і не розділяємо захворювання на фізичне і психічне. Ми є суцільне, єдине ціле, тому лікар будь-якого фаху: сімейний, терапевт, травматолог, хірург, будь-який лікар має орієнтуватися в якихось базових навичках психічної оцінки, первинної медичної допомоги. Якщо ви стали свідком якоїсь події травмуючої, до прикладу, бойових дій або будь-якої катастрофи довкола вас, було б дуже добре знати якісь навички першої психологічної допомоги. Цього можна навчитися як в інтернеті, так і на спеціалізованих тренінгах. Вони є дуже базовими. Але ми мусимо знати про ці речі, тому що психічні розлади, справді є непомітні. Багато розладів можна профілактувати, добре надавши цю первинну психологічну підтримку. Ви можете не бути лікарем, психологом, але ви можете бути тією людиною, яка зробила важливий вклад цей момент задля уникнення формування важких розладів психіки. Тому, знову ж таки, завжди треба пам'ятати про те, що ми є цілісні. І якщо в людини щось болить, швидше за все, в цієї людини будуть якісь і психоемоційні коливання, бо біль – це є глибинна історія, яка зачіпає рецептори ті самі, що тривога і, наприклад, депресивний розлад. Тому завжди треба пам'ятати про те, що ми мусимо відгукуватися і бути чуйними до тих людей, які біля нас, щоб не сталося з цією людиною. Ви завжди можете знайти правильні слова для того, щоб підтримати її й не дати розвинутися якомусь розладу.

Чому важливо зараз працювати особливо над ментальним здоров'ям наших військових, щоб вони не залишалися наодинці зі своїми проблемами?

Я вважаю, що кожен з нас має насамперед відповідальність за своє власне психічне здоров'я. І якщо я фахівець з психічного здоров'я, я повинна насамперед подбати про те, щоб я була в порядку, щоб я могла надати допомогу людині. Тому що якщо ти не в порядку, якщо ви фахівець, то ви не можете бути ефективним для людини, яка вас в цей момент дуже потребує. Тому я вважаю, що кожен член суспільства повинен дбати про кожного себе. Кожен з нас має добре їсти, за можливості звичайно, мати достатній сон, мати якісь хобі, мати теплі стосунки з людьми: чи романтичні, чи дружні, мати час відпочити. Тому що не тільки військовослужбовці потребують нашої допомоги, звичайно, вони потребують, але і кожен з нас має розуміти, що кожен з нас складається в суспільство.

Суспільство – це великий єдиний організм і ми повинні адаптовуватися до військовослужбовців, а не вони до нас, як багато хто говорить зараз, що їм потрібно реінтегруватися. Інколи це нам треба інтегруватися до їхньої спільноти. Якщо так взагалі можна розділяти. Я не прихильниця розділяти цивільне і військове населення, але кожен з нас відповідальний за своє здоров'я. Військовослужбовці пережили такі речі, які мені, як цивільній людині, неможливо уявити. Відповідно, чи зможу я зрозуміти до кінця, не знаю, чи зможу я надати ту фахову допомогу, якої мене навчили, якою я володію? Так. Але за умови, якщо я буду дбати про своє здоров'я чи будь-який інший фахівець, наприклад, сімейний лікар. Тому що якщо ви не в порядку, ви не здатні допомогти іншій людині реінтегруватися чи реабілітуватися. Тому закликаю всіх до того, щоб не забувати про себе і дбати про себе насамперед.

Як саме в час повномасштабного вторгнення загострюються проблеми з психічним здоров'ям? Бо ми постійно живемо в тривозі, постійно в нас повітряні тривоги, вибухи, десь більше, десь менше, але все одно ми постійно в такому тривожному стані.

Офіційна статистика свідчить, що від 40% до 60% населення України переживало якісь симптоми тривоги, чи стресу, чи депресивного розвитку. Статистика зашкалює, однак не треба засмучуватися з цього приводу. Всі ми люди й маємо право на якісь певні реакції, на психічні реакції внаслідок того, що ми живемо в умовах, де максимальна невизначеність. 90% речей ми не контролюємо. Чи то геополітичну ситуацію, курс валют, і всі-всі речі, на які ми не можемо вплинути. Єдине, що ми можемо з вами зробити, це змінити своє ставлення і трохи перемкнутися з цих речей. Як можна перемкнутися? Зазвичай це, як я вже казала, дуже банальні й прості речі. Це більш-менш здорове, раціональне і постійне харчування. Це сон, хоча б 7-8 годин здорового сну без пробуджень. Це помірні фізичні навантаження, оскільки фізичні навантаження дозволяють нашому організму трохи перемкнутися і наші гормони, адреналін, норадреналін, прийдуть в якусь норму. Хобі мати також важливо, бо людина перемикається і в той момент вона фокусується на чомусь, що їй подобається. Відповідно нові нейрональні місточки в нашому мозку формуються в рази швидше.

Раніше вважалося, що нейрони не відновлюються. Сьогодні нейронаука пішла вперед. І є дослідження, які показують, що тим, що ми розвиваємося, читаємо книжки, займаємося різними видами діяльності, вчимо іноземну мову, ми будуємо нові нейрональні місточки в мозку і, відповідно, ми здатні краще регенеруватися, відновлюватися і бути більш пластичними, тобто більш адаптивними до ситуації. І це такі, здавалося б, прості банальні поради, але вони ефективні й актуальні для кожного з нас і для всіх нас разом.

Якщо ж ви відчуваєте, що вам вже тривалий період часу, понад два тижні є недобре, ви маєте симптоми депресії, ви пройшли опитувальники в інтернеті або маєте внутрішнє відчуття, що ви не в порядку, завжди можна звернутися до фахівців. Я завжди закликаю до того, що якщо вам недобре, краще звернутися, ніж чекати до того, що у вас розвинуться якісь хронічні розлади. Я дуже тішуся, що за останні вісім років, я працюю вже восьмий рік, я бачу позитивну тенденцію до того, що люди почали розпізнавати в себе симптоми й звертатися в рази швидше, коли всьому абсолютно можна дати раду. Тому закликаю всіх дбати про себе і пам'ятати про те, що ми не роботи. В людини немає безмежного ресурсу. Ми рано чи пізно виснажуємося і втомлюємося. Тому такі прості банальні поради, як сон і їжа, повірте, роблять чудеса на первинних етапах. Але якщо ви почуваєте себе зле, завжди є фахівці, які завжди вас почують, вислухають конфіденційно, ніколи не поділяться інформацією про вас з іншими людьми. Тому дбайте про себе.

Як люди можуть звернутися по допомогу до вашого центру?

До нашого центру люди можуть звернутися з таких дуже-дуже багатьох гілок. Наприклад зі скеруванням сімейного лікаря, за скеруванням лікаря іншої спеціальності. Найчастіше я стикаюся зі скеруваннями невропатологів, гастроентерологів, можливо дерматологів. Також без скерування, бо до психіатра, згідно з законодавством людина може звернутися без скерування, в терміновому порядку. Якщо це військовослужбовець, то надалі за скеруванням військової частини, у цьому випадку є свій механізм. Якщо людину скерувала екстрена медична допомога в приймальне відділення нашої лікарні й людина потребує госпіталізації, то таким чином можна потрапити до нас на стаціонар. Якщо говорити про амбулаторне лікування, то в нас буде відкрита лінія кол-центру, можна буде телефонувати.

Послуги будуть платними чи безкоштовними?

Для військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб всі послуги є безкоштовними, також стаціонарне лікування безкоштовне. Воно гарантоване програмою медичних гарантій НСЗУ. Для пацієнтів не ургентних і планових, які не мають групи інвалідності, не є військослужбовцями та внутрішньо переміщеними особами, є певна тарифна сітка.