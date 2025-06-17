Ізраїль вдруге за кілька днів вбив іранського головнокомандувача

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію головнокомандувача військовими силами Ірану Алі Шадмані. Іранський генерал-майор загинув внаслідок авіаудару по Тегерану 16 червня. Про це повідомили Times of Israel та Clash Report у вівторок, 17 червня.

Як йдеться, Алі Шадмані очолював Центральний штаб Хатам-аль-Анбія, відомий як надзвичайний військовий штаб Ірану, кілька днів. Шадмані було призначено після загибелі його попередника, генерал-майора Хатема-Гулама Алі Рашида внаслідок перших ударів Ізраїлю в п’ятницю, 13 червня.

У ЦАХАЛі зазначили, що Шадмані був «де-факто головнокомандувачем» іранської армії, мав безпосередній доступ до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та командував як Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), так і армією країни.

Ізраїльські військові кажуть, що під командуванням Шадмані Центральний штаб Хатам-аль-Анбія «відповідав за управління бойовими операціями й затвердження планів нападу Ірану».

«Виконуючи різні ролі, він мав безпосередній вплив на наступальні плани Ірану, спрямовані проти Ізраїлю», – заявили в ЦАХАЛі.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня Ізраїль почав воєнну операцію проти Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по підприємствах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, ракетних базах у Керманшасі та Хорремабаді, а також по Тегерану, Ісфахану, Тебрізу та низці великих іранських міст.

У межах воєнної операції Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командирів Ірану, а також науковців причетних до виробництва ядерної зброї.

У відповідь на нічну атаку 13 червня Іран запустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет декількома хвилями.

Увечері 14 червня та вночі 15 червня Іран здійснив кілька ракетних обстрілів Ізраїля, атакувавши, зокрема, місто Бат-Ям. Унаслідок прямого влучання іранської ракети в багатоповерхівку Бат-Яма загинула українська сім’я з п’яти людей: бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників. За словами українського єврейського історика та журналіста Шимона Брімана, родина приїхала з Одеси до Ізраїлю на лікування.