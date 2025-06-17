Меттью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня 2023 року

Каліфорнійський лікар Сальвадор Пласенсія визнав себе винним за чотирма пунктами звинувачення у постачанні кетаміну відомому голлівудському актору Меттью Перрі, який помер від передозування в жовтні 2023 року. Про це повідомляє BBC.

В угоді про визнання вини Сальвадор Пласенсія визнав, що він упродовж кількох тижнів давав актору кетамін без законної медичної мети. Це передувало смерті Меттью Перрі. Визнане обвинувачення загрожує лікарю тюремним ув’язненням на строк від 15 до 21 місяця, хоча остаточний термін вирішуватиме суддя.

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Меттью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня 2023 року. Судмедексперти визнали, що основною причиною смерті стало передозування кетаміном. Актор використовував препарат за рецептом свого лікаря для лікування депресії. За даними слідства, Метью Перрі почав шукати спосіб отримати більше кетаміну поза рецептом. Тоді він домовився з лікарем Сальвадором Пласенсією, який пообіцяв постачати йому більше ліків.

Меттью Перрі роками боровся із залежністю, починаючи із періоду зйомок у популярному ситкомі «Друзі» (1994-2004), де він зіграв Чендлера Бінга. Він також виконав головну роль в телесеріалі «Студія 60 на Сансет-Стрип», знявся у багатьох фільмах, зокрема «Майже герої», «Дев'ять ярдів», «Десять ярдів», «Історія Рона Кларка» та «17 знову».