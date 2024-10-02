52-річний Марк Чавес постав у середу, 2 жовтня, перед судом у Лос-Анджелесі в середу, щоб офіційно укласти угоду з прокуратурою, згідно з якою він зізнався у змові з метою розповсюдження кетаміну

Лікар, який постачав кетамін Меттью Перрі, став третьою людиною, яка визнала себе винною у смерті актора «Друзів» від передозування.

Як повідомляє The Guardian, 52-річний Марк Чавес постав у середу, 2 жовтня, перед судом у Лос-Анджелесі в середу, щоб офіційно укласти угоду з прокуратурою, згідно з якою він зізнався у змові з метою розповсюдження кетаміну. Чавес керував кетаміновою клінікою та продавав кетамін доктору Сальвадору Пласенсіа, який у свою чергу постачав його Перрі.

Прокурори запропонували Чавесу та двом іншим фігурантам справи пом'якшити звинувачення в обмін на їхню співпрацю, оскільки слідство підозрює двох осіб, які несуть більшу відповідальність за смерть Перрі від передозування: йдеться про ще одного лікаря та ймовірного дилера, якого, за їхніми словами, називали «кетаміновою королевою» Лос-Анджелеса.

Суд Лос-Анджелеса випустив Марка Чавеса під заставу. До винесення вироку він перебуватиме на волі. Лікарю загрожує до десяти років в’язниці. Чавес здав правоохоронцям свій паспорт, а також повернув медичну ліцензію, яка дозволяла займатись лікарською діяльністю.

Адвокат Чавеса Меттью Біннінгер заявив після першого судового засідання 30 серпня, його підзахисний «неймовірно розкаюється» і «намагається зробити все, що в його силах, щоб виправити те зло, яке тут сталося».

З федеральними прокурорами також співпрацюють помічник Меттью Перрі, який зізнався, що допомагав йому отримати та ввести кетамін, а також знайомий Перрі, який зізнався, що діяв як наркокур'єр і посередник.

Всі вони допомагають прокуратурі у судовому переслідуванні доктора Сальвадора Пласенсії, якого звинувачують у незаконному продажі кетаміну Меттью Перрі за місяць до його смерті, та Джасвін Сангхи, наркоторговки, яка продала акторові смертельну дозу кетаміну. Обидва не визнали себе винними і чекають на суд.

У своїй угоді про визнання провини Чавес визнав, що отримав кетамін у своїй колишній клініці та від оптового торговця, якому він надав фальшивий рецепт.

Меттью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня 2023 року. Судмедексперти визнали, що основною причиною смерті стало передозування кетаміном. Актор використовував препарат за рецептом свого лікаря для лікування депресії, яка все більш прогресувала.

За словами слідства, Перрі почав шукати більше кетаміну, ніж міг дати йому його лікар. Приблизно за місяць до смерті Перрі знайшов Сальвадора Пласенсіа, який у свою чергу попросив Марка Чавеса дістати для нього наркотик.

«Цікаво, скільки заплатить цей придурок», – написав тоді Пласенсія Чавесу. Вони зустрілися того ж дня в Коста-Месі, на півдорозі між Лос-Анджелесом і Сан-Дієго, і обмінялися щонайменше чотирма флаконами кетаміну.

Продавши наркотики Перрі за 4500 доларів, Пласенсія запитав Чавеса, чи може він продовжувати їх постачати, щоб вони могли стати для Перрі постійними постачальниками.

Меттью Перрі роками боровся із залежністю, починаючи зі свого часу в «Друзях», коли він став однією з найбільших зірок свого покоління в ролі Чендлера Бінга. Він знімався разом з Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізою Кудроу, Меттом Лебланом і Девідом Швіммером протягом 10 сезонів з 1994 по 2004 рік у мега-хітовій комедії NBC.