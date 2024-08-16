Меттью Перрі помер від гострої дії кетаміну

У Америці затримано п’ятеро осіб, яких звинувачують у смерті актора Меттью Перрі, зірки ситкома «Друзі», повідомляє Variety.

Йдеться про доктора Сальвадора Пласенцію, доктора Марка Чавеса, наркоторговку Жасвін Сангха, асистента Перрі Кеннета Івасаму та посередникв Еріка Флемінга. Усі вони змовилися та продали акторові 20 ампул нелегального кетаміну, за що отримали від зірки 55 тис. доларів США готівкою. Поліція зазначає, що ампули коштували 12 доларів, але вони продавали їх Перрі по 2 тис. доларів за штуку. За п'ять днів до смерті Івамаса ввів Перрі понад 20 ін'єкцій.

У пресслужбі поліції, розпочате в травні розслідування виявило «широку підпільну злочинну мережу" постачальників наркотиків, які у величезних кількостях поширювали кетамін».

Упродовж місяця Пласенція вводив Перрі наркотик, посилюючи його залежність, після чого актор купував препарати у вуличних торговців. Від цього його стан здоров’я щоразу погіршувався.

Меттью Перрі незадовго до смерті він проходив курс інфузійної терапії кетаміном від тривоги і депресії. Однак виявлений у його крові рівень кетаміну був значно вищий, ніж передбачено в рамках терапії. Докторові за це загрожує до 120 років тюрми.

Нагадаємо, Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року у себе вдома від гострої дії кетаміну, хоча спершу лікарі констатували серцевий напад.