Судмедексперти назвали причину смерті актора Меттью Перрі
За словами фахівців, актор помер через гостру дію кетаміну
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Судмедексперти назвали офіційну причину смерті зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі. За словами фахівців, актор помер через гостру дію кетаміну. Про це у п’ятницю, 15 грудня, повідомило видання The New York Times.
За півтора тижня до своєї смерті Меттью Перрі застосовував інфузійну терапію кетаміном від депресії і тривоги.
За даними експертизи, кетамін в організмі Перрі спричинив надмірну стимуляцію серцево-судинної системи і пригнічення дихання. Чинниками, які спричинили смерть, були утоплення, ішемічна хвороба серця і вплив бупренорфіну (цей препарат застосовують, щоб наркозалежні відвикали від опіоїдів).
У звіті судмедекспертів зазначається, що медики знайшли в крові Перрі рівень кетаміну, еквівалентний кількості, яку використовують під час загальної анестезії.
До слова, Меттю Перрі публічно говорив про свою боротьбу з алкоголем і вживанням наркотиків, що іноді призводило до госпіталізації через низку захворювань. За словами самого актора, він провів більше половини свого життя в лікувальних і реабілітаційних закладах.
Нагадаємо, актор помер 29 жовтня у своєму помешканні у віці 54 років. Перрі виявив мертвим помічник актора. На місці події не було виявлено наркотиків та ознак насильницької смерті.
Меттью Перрі був найбільш відомий за роллю Чендлера Бінга в популярному серіалу «Друзі» (1994-2004). Він також виконав головну роль в телесеріалі «Студія 60 на Сансет-Стрип», знявся у багатьох фільмах, зокрема «Майже герої», «Дев'ять ярдів», «Десять ярдів», «Історія Рона Кларка» та «17 знову».