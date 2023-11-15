Актори Меттью Перрі та Дженніфер Еністон на зйомках ситкому «Друзі»

Актори відомого американського серіалу «Друзі» вперше публічно відреагували на смерть Меттью Перрі, який зіграв у ситкомі роль Чендлера Бінга. Зворушливі дописи актори опублікували 15 листопада на своїх сторінках у Instagram. Американо-канадський актор помер 29 жовтня у власному будинку, причину смерті наразі з’ясовує поліція.

Після смерті Меттью Перрі його колеги з серіалу «Друзі» ніяк не коментували його смерть, однак були помічені на похороні актора 4 листопада в Лос-Анджелесі. 15 листопада Кортні Кокс Дженніфер Еністон, Мет Леблан та Девід Швіммер опублікували зворушливі дописи в соцмережах у пам’ять про Меттью Перрі.

Кортні Кокс, яка зіграла роль Моніки – дружини Чендлера, проілюструвала допис в Instagram сценою з серії, з якої в серіалі розпочалась романтична сюжетна лінія між їхньою парою.

«У цій сцені, перш ніж ми почали грати, він прошепотів мені смішну фразу. Він часто робив такі речі. Він був веселим і добрим», – написала Кортні Кокс.

Мет Леблан, який зіграв друга Чендлера – Джої, назвав часи зйомок «Друзів» – одним із найкращих періодів у своєму житті.

«Для мене було честю розділити з тобою знімальний майданчик і називати тебе своїм другом. Я завжди буду посміхатися, коли думаю про тебе, і ніколи не забуду тебе. Ніколи», – написав він у Insagram.

Дженніфер Еністон проілюструвала допис про Меттью Перрі спільним чорно-білим фото зі зйомок, а також фрагментом особистого листування. Вона зазначила, що в останні кілька тижнів перед смертю автори часто листувалися.

Актори Меттью Перрі та Дженніфер Еністон на зйомках ситкому «Друзі»

«Він знав, що любить смішити людей. Як він сам сказав – якщо він не почує сміх, то думає, що помре. Від цього буквально залежало його життя. І йому це вдалося. Він нас усіх смішив. І сам сильно сміявся», – написала акторка в Instagram.

Актор Девід Швіммер, який зіграв брата Моніки Роса Геллера, проілюстрував допис скріншотом із восьмої серії п’ятого сезону серіалу, назвавши його одним із улюблених моментів. Він подякував Меттью Перрі за спільні 10 років роботи у серіалі «Друзі». Поки що на смерть актора ще не відреагувала акторка Ліза Кудроу, яка зіграла Фібі Буффе.

Меттью Перрі та Девід Швіммер у 8 серії 5 сезону серіалу «Друзі»

Нагадаємо, Меттью Перрі був найбільш відомий за роллю Чендлера Бінга в популярному серіалу «Друзі» (1994–2004). Він також виконав головну роль в телесеріалі «Студія 60 на Сансет-Стрип», знявся у багатьох фільмах, зокрема «Майже герої», «Дев'ять ярдів», «Десять ярдів», «Історія Рона Кларка» та «17 знову».

Актор помер 29 жовтня у своєму помешканні у віці 54 років. Всі актори «Друзів» тісно дружили й після зйомок, однак до 15 листопада офіційно не реагували на смерть актора. За кілька днів американський журналі People лише опублікував спільну заяву зірок, в якій вони вшанували пам’ять колеги.