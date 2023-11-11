Ефрон та Перрі знімалися разом у фільмі «Татові знову 17»

Зак Ефрон зізнався, що для нього було б честю зіграти Меттью Перрі в байопіку про актора.

Незадовго до своєї смерті Меттью сказав, що дуже хотів, щоб саме Зак зіграв його як молодшу версію у біографічному фільмі. Про це розповіла подруга покійного актора Меттью Перрі Афіна Кросбі. Перрі хотів зняти автобіографічний фільм, а в ролі він бачив відомого американського актора Зака Ефрона.

Меттью працював разом із Заком над комедією «Татові знову 17». У ній персонаж Перрі дивним чином знову стає підлітком. Юну версію героя зіграв саме Ефрон.

«Він був для мене наставником, і ми разом зняли справді класний фільм. Я навчився у цього хлопця правильно витримувати жарт, що дуже важливо в комедіях. Велика честь навіть просто знати, що він думав про мене як претендента на цю роль», – прокоментував актор.

Нагадаємо, зірка серіалу «Друзі» Меттью Перрі помер у власному будинку 29 жовтня 2023 року.