Львівські школярі можуть безкоштовно навчатись плавання під час канікул
Влітку під час канікул учні початкових класів Львівської громади можуть безкоштовно відвідувати уроки плавання. В управлінні освіти Львівської міськради повідомили, хто може відвідати безкоштовні уроки та як на них зареєструватись.
Безкоштовні уроки плавання можна відвідати у 17 шкільних басейнах із 23 червня по 25 липня 2025 року (детальні графіки є у кожного басейну). Відвідати уроки можуть учні 2-4 класів шкіл Львівської громади. Дітям потрібно мати одяг для плавання, рушник, засоби гігієни та медичну довідку форми 086/о із позначкою про дозвіл на відвідування басейну.
Навчання плавання для учнів 2-4 класів є безкоштовним за попередньої реєстрації. Кожен заклад освіти може прийняти обмежену кількість дітей. Якщо форма реєстрації закрита і ви не можете зареєструватись – достатню кількість школярів за цією локацією уже набрали
Де відбуватимуться уроки плавання та як зареєструватись:
- СЗШ №65 (вул. Роксоляни, 35): форма для реєстрації;
- СЗШ №29 (вул. Сухомлинського, 6): форма для реєстрації;
- ліцей «Львівський» (вул. Лисеницька, 3): форма для реєстрації;
- гімназія «Провесінь» (вул. Тракт Глинянський, 151Б): форма для реєстрації;
- СЗШ №13 (вул. Драгана, 7): форма для реєстрації;
- СЗШ №84 (вул. Зубрівська, 30): форма для реєстрації;
- СЗШ №86 (вул. Скорини, 34): форма для реєстрації;
- СЗШ №90 (вул. Бориса Антоненка-Давидовича, 2): форма для реєстрації;
- ліцей №80 (вул. Героїв Крут, 27): форма для реєстрації;
- СЗШ №96 (вул. Олександра Довженка, 13): форма для реєстрації;
- ліцей «Сихівський» (вул. Хоткевича, 48): форма для реєстрації;
- СЗШ №36 (вул. Володимира Великого, 55б): форма для реєстрації;
- ліцей №45 (вул. Наукова, 25): форма для реєстрації;
- ліцей імені В. Симоненка (вул. Симоненка, 6): форма для реєстрації;
- СЗШ №92 (вул. Шевченка, 390): форма для реєстрації;
- СЗШ №97 (вул. Івана Миколайчука, 18): форма для реєстрації;
- СЗШ №99 (вул. Творча, 1): форма для реєстрації.