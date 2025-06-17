Безкоштовні уроки плавання можна відвідати у 17 шкільних басейнах

Влітку під час канікул учні початкових класів Львівської громади можуть безкоштовно відвідувати уроки плавання. В управлінні освіти Львівської міськради повідомили, хто може відвідати безкоштовні уроки та як на них зареєструватись.

Безкоштовні уроки плавання можна відвідати у 17 шкільних басейнах із 23 червня по 25 липня 2025 року (детальні графіки є у кожного басейну). Відвідати уроки можуть учні 2-4 класів шкіл Львівської громади. Дітям потрібно мати одяг для плавання, рушник, засоби гігієни та медичну довідку форми 086/о із позначкою про дозвіл на відвідування басейну.

Навчання плавання для учнів 2-4 класів є безкоштовним за попередньої реєстрації. Кожен заклад освіти може прийняти обмежену кількість дітей. Якщо форма реєстрації закрита і ви не можете зареєструватись – достатню кількість школярів за цією локацією уже набрали

Де відбуватимуться уроки плавання та як зареєструватись: