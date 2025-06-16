Прем’єр Словаччини запропонував організувати міжурядову зустріч з українською стороною

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий антиукраїнською позицією, заявив, що членство України в Європейському Союзі матиме для Словаччини більше переваг, ніж недоліків. Про це він сказав в інтерв’ю порталу Denník N, передає газета rp.pl в понеділок, 16 червня.

Фіцо заявив, що інтеграція України до Євросоюзу може бути корисною для Словаччини у багатьох аспектах. Водночас, на думку політика, цей процес повинен відбуватися згідно з правилами й вимогами ЄС.

«При цьому він підкреслив, що Україна повинна відповідати всім вимогам членства, включаючи судову реформу, боротьбу з корупцією та захист національних меншин. Він додав, що процес вступу не можна прискорювати з політичних причин», – ідеться в повідомленні.

Прем’єр Словаччини знову запропонував організувати міжурядову зустріч з українською стороною, про яку він говорив у квітні. Попередні переговори між Україною та Словаччиною відбувалися у жовтні 2024 року в Ужгороді, а до цього у Михайлівцях, але весняний раунд переговорів не відбувся з організаційних причин.

«Ми готові до подальшого діалогу, який має стосуватися не лише питання членства України в ЄС, але й конкретних економічних та інфраструктурних проєктів», – заявив Роберт Фіцо.

Водночас Фіцо наголосив, що повністю підтримує європейські прагнення України, але не бачить її в НАТО. За його словами, вступ України до Альянсу може призвести до подальшої дестабілізації регіону.

Портал Denník N зазначає, що Словаччина побоюється можливого скорочення єврофондів після потенційної євроінтеграції України. Однак експерти зазначають, що можливі втрати можуть бути компенсовані збільшенням торгівлі з Україною, розвитком інфраструктурних проєктів, що пов’язують дві країни, вигодами від інтеграції енергетичних ринків.

Попри свою раптову прихильну позицію щодо України, Фіцо послідовно виступає проти санкцій щодо Росії, стверджуючи, що вони завдають більшої шкоди словацькій економіці, ніж російській.

5 червня парламент Словаччини ухвалив спеціальну резолюцію, в якій закликав уряд утриматися від підтримки нових санкційних пакетів у міжнародних організаціях.

Антиукраїнська політика Роберта Фіцо

60-річний Роберт Фіцо – чотириразовий прем’єр-міністр Словаччини (2006-2010, 2012-2016, 2016-2018 та з 2023 року).

У жовтні 2023 року після перемоги проросійської партії Smer-SD, що належить Роберту Фіцо, Словаччина припинила допомогу Україні. Фіцо заявив, що також не підтримуватиме подальшу військову допомогу Україні та подальші санкції проти Росії.

Наступного місяця новий уряд Словаччини заблокував передачу Україні 14-го пакету військової допомоги, який підготувало попереднє керівництво міноборони.

Уже під час повномасштабного вторгнення прем’єр-міністр Словаччини заявив про намір налагодити відносини з Росією. Він також рішуче обіцяв ветувати вступ України до НАТО та заявив, що Україні доведеться віддати частину територій.

У січні 2025 року по Словаччині розпочалися протести проти політики уряду проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо. На мітинги прийшли тисячі людей, які підтримують проєвропейський курс та допомогу Україні. У відповідь Фіцо звинуватив Україну в причетності до антиурядових протестів. За його словами, українці нібито склали третину від усіх мітингувальників.

Окрім цього, у травні Роберт Фіцо був єдиним лідером ЄС, відвідав РФ та традиційний військовий парад в Москві. Уже 9 травня Україна оголосила демарш країнам, чиї лідери відвідали парад окупантів.