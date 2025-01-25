Фіцо негативно відреагував на допис президента України Володимира Зеленського з підтримкою протестів

За версією словацького прем’єра, третина учасників масових протестів проти політики його уряду, які розпочалися 24 січня, є українцями. Про це Роберт Фіцо повідомив у суботу, 25 січня, в інтерв’ю для місцевого видання Aktuality.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що Україна причетна до антиурядових протестів у Братиславі та інших містах країни.

«Ці протести не організовані на 100% опозицією. Цю «месу», як кажуть, проводить хтось інший. І проводять її неурядові організації, які фінансуються з-за кордону, наприклад, «Мир Україні», яка персонально пов’язана з «Прогресивною Словаччиною», – зазначив Фіцо.

За його словами, українці складають третину від усіх мітингувальників.

«Українське телебачення ходить мітингами, де третина учасників – українці, які кричать проти словацького уряду. Я не розумію, що українці мають кричати на адресу словацького уряду», – додав прем’єр.

Крім того, Фіцо негативно відреагував на допис президента України Володимира Зеленського з підтримкою протестів у Словаччині.

«Братислава – це не Москва. Словаччина – це Європа», – написав Зеленський словацькою мовою 24 січня.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 січня, у низці міст Словаччини розпочалися протести проти політики уряду проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо. На мітинги прийшли тисячі людей, які підтримують проєвропейський курс та допомогу Україні.

Це не перші мітинги проти політики Фіцо – на початку січня люди також вийшли на протести проти проросійського курсу прем’єр-міністра країни.