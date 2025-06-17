Аби врятувати ногу пацієнта, його довелося терміново прооперувати

Судинні хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона провели 76-річному мешканцю Львова складну операцію і врятували його ногу від ампутації. Причиною такого стану був атеросклероз, бляшки, що відклалися на стінках судин і суттєво погіршили кровообіг.

76-річний львів'янин Володимир Кіндрат звернувся до лікарів зі скаргами на почорнілі пальці на правій нозі та біль навіть у стані спокою. Це вже був стан критичної ішемії, тобто артеріальна кров практично перестала надходити до тканин нижніх кінцівок, що без вчасно наданої допомоги неминуче призвело б до ампутації, повідомили у лікарні.

Причиною такого стану був атеросклероз – хронічне захворювання, за якого на стінках судин виникають холестеринові бляшки. Ці відкладення звужують просвіт артерій та відповідно погіршують кровообіг. У пацієнта атеросклетротичні бляшки закупорили аорту та клубові артерії, внаслідок чого сильно порушилося надходження крові до ніг. Це називається синдром Леріша. Симптоми атеросклерозу з'явилися ще рік тому, однак по допомогу він звернувся лише тоді, коли пальці вже почорніли.

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Врятувати ногу хворого від ампутації могла лише термінова операції з аорто-стегнового протезування. Судинні хірурги вирішили виконати реімплантацію нижньої брижової артерії (судини, що відповідає за кровопостачання кишківника) безпосередньо в протез.

Пацієнт Володимир Кіндрат з лікарями. які рятували його ногу

«Складність операції полягала в тому, що нам довелося пересікати черевну аорту, яка в пацієнта була значно кальцинована. До аорти був пришитий біфуркаційний протез, бранші якого виводились на стегна і вшивались у стегнові артерії, щоб забезпечити кровотік до нижніх кінцівок через цей протез. У пацієнта були дуже високі ризики порушення кровопостачання товстого кишківника. Аби запобігти цьому, ми провели реімплантацію нижньої брижової артерії. Ця судина діаметром лише близько 3 мм, тож наша команда мусила діяти ювелірно. На щастя, все вдалося», – каже завідувач відділення судинної хірургії Андрій Мелень.

Пацієнта вже виписали з лікарні і днями він приходив на контрольний огляд. Лікарі не виявили жодних ускладнень чи відхилень, кров добре надходить до ніг.

Судинні хірурги радять вчасно звертатися по допомогу, при появі перших ознак атеросклерозу, зокрема, болю у ногах під час ходьби та в стані спокою, а також почорніння пальців. Бо пізнє звернення може призвести до незворотних наслідків, зокрема ампутації кінцівки.