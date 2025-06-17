Франківський районний суд Львова виніс вирок військовослужбовцю Юрію Б. за самовільне залишення частини (СЗЧ). У вироку вказано три випадки СЗЧ, за які солдату призначили п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, уродженець Львова Юрій Б. у 2024 році тричі втікав з місця служби: був відсутній на службі від двох тижнів до майже двох місяців. Перші два рази він сам повертався на службу, а втретє його доставили до ДБР.

Щодо солдата порушили кримінальне провадження за ч.5 ст.407 ККУ (Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин).

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що втікав з військової частини, бо перебував на лікуванні у приватних клініках. Він розповів, що є контрактником, бо «хотів внести свій вклад у державу». Один з військових розповів суду, що Юрій Б. неодноразово втікав з частини і таких випадків зафіксовано 10, через що йому неодноразово виносили догани.

Цю справу розглянув суддя Степан Дзеньдзюра, який дослідив усі матеріали та аргументи учасників справи, визнав Юрія Б. винним у СЗЧ та призначив покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.