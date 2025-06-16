Сихівський районний суд Львова визнав лікаря Сергія Конофольського винним у підробці документів для встановлення чоловіку групи інвалідності. Суд призначив йому два роки обмеження волі з забороною працювати на певних посадах протягом трьох років.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, лікар Городоцької центральної лікарні у серпні 2022 року видав виписку про перебування чоловіка на стаціонарному лікуванні та встановлення йому фіктивного діагнозу. Медик також був лікарем-невропатологом (реабілітологом) Сихівської міжрайонної МСЕК та без проведення огляду завірив Акт огляду медико-соціальною експертною комісією – надалі документ підписали інші члени МСЕК і чоловіку видали довідку про встановлення третьої групи інвалідності, таким чином він зміг ухилитись від мобілізації.

Із порталу «Судова влада» відомо, що йдеться про лікаря Сергія Конофольського. Щодо нього порушували кримінальне провадження за ч.1 ст.28 - ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення).

У суді лікар визнав свою провину та розповів, що влітку 2022 року його попросили оформити документи про госпіталізацію чоловіка. Конофольський погодився на пропозицію, але не зміг пригадати, хто цю пропозицію зробив. Лікар оформив документи про госпіталізацію, завів історію хвороби і через 10 днів оформив виписку. Обвинувачений підтвердив, що вказаний чоловік не перебував на лікуванні і він його ніколи не бачив. Оформлені Сергієм Конофольським документи потрапили у МСЕК, членом якої він був. Документи про оформлення чоловіку групи інвалідності також були видані без присутності «хворого». Згодом обвинувачений відмовився давати покази суду.

Цю справу розглянув суддя Микола Борачок, який дослідив усі матеріали та позиції сторін. Він визнав Сергія Конофольського винним у підробці документів та призначив покарання – два роки обмеження волі з позбавленням права працювати на посадах, які пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в медичних закладах усіх форм власності на строк три роки. Вирок ще можна оскаржити.