Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок двом жителям Львівської області за переправку за кордон 17 ухилянтів під виглядом представників музичних гуртів. Обом переправникам призначили покарання у вигляді штрафів.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, військовозобов’язані чоловіки виїхали до Польщі через пункт пропуску «Краківець-Корчова» у березні 2024 року. Спершу 9 людей виїхали нібито як представники гурту «Падаем», а потім ще 8 чоловіків під виглядом представників гурту 032 Nimble. Для незаконного переправлення ухилянтів були використані листи Мінкульту на адресу Держприкордонслужби про фіктивну приналежність військовозобов’язаних до вказаних гуртів.

Згідно з порталом «Судова влада», вирок винесли двом обвинуваченим – Івану Заревичу та Тетяні Козак, які діяли у складі організованої злочинної групи. Щодо обох обвинувачених порушували кримінальне провадження за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України). Вони уклали угоди про визнання винуватості з прокурором та перерахували загалом 250 тис. грн на потреби ЗСУ.

Справу розглядала суддя Мар’яна Білецька, яка дослідила усі матеріали, визнала обвинувачених винними у кримінальному правопорушенні, призначивши їм покарання – по 150 тис. грн штрафу. Вирок суду ще можна оскаржити.