Мешканці Львівщини отримали вирок за переправку 17 ухилянтів під виглядом музикантів
Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок двом жителям Львівської області за переправку за кордон 17 ухилянтів під виглядом представників музичних гуртів. Обом переправникам призначили покарання у вигляді штрафів.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, військовозобов’язані чоловіки виїхали до Польщі через пункт пропуску «Краківець-Корчова» у березні 2024 року. Спершу 9 людей виїхали нібито як представники гурту «Падаем», а потім ще 8 чоловіків під виглядом представників гурту 032 Nimble. Для незаконного переправлення ухилянтів були використані листи Мінкульту на адресу Держприкордонслужби про фіктивну приналежність військовозобов’язаних до вказаних гуртів.
Згідно з порталом «Судова влада», вирок винесли двом обвинуваченим – Івану Заревичу та Тетяні Козак, які діяли у складі організованої злочинної групи. Щодо обох обвинувачених порушували кримінальне провадження за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України). Вони уклали угоди про визнання винуватості з прокурором та перерахували загалом 250 тис. грн на потреби ЗСУ.
Справу розглядала суддя Мар’яна Білецька, яка дослідила усі матеріали, визнала обвинувачених винними у кримінальному правопорушенні, призначивши їм покарання – по 150 тис. грн штрафу. Вирок суду ще можна оскаржити.