Україна погодила перші кроки для того, щоб дозволити приватним інвесторам розробляти велике державне родовище літію. Цей проєкт стане першим у межах реалізації угоди зі США про рідкісноземельні корисні копалини. Про це повідомила газета New York Times з посиланням на двох неназваних українських урядовців у понеділок, 16 червня.

Так, український уряд погодився розпочати розробку рекомендацій щодо відкриття тендерів для приватних компаній на розвідку, видобуток та збагачення літієвої руди на ділянці «Добра» у Кіровоградській області. Літій є критично важливим для виробництва електричних батарей.

Серед ймовірних учасників тендеру – консорціум інвесторів, до якого входять ірландська енергетична інвесткомпанія TechMet, яка частково належить уряду США, і Рональд Лаудер – мільярдер, друг президента США Дональда Трампа.

«Група вже давно висловлювала інтерес до ділянки літієвих руд “Добра”, закликаючи президента України Володимира Зеленського наприкінці 2023 року почати торги», – ідеться в матеріалі.

Очікується, що підготовка рекомендацій займе кілька тижнів, і український уряд все ще може ухвалити рішення не відкривати тендер.

Ділянка «Добра» з покладами руд літію та оксидів танталу, ніобію, рубідії, цезію, берилію, олова має площу 300 га. Загалом в Україні відомі два родовища літієвих руд і дві ділянки, половина з них на Кіровоградщині, писала «Перша електронна газета».

Нагадаємо, 30 квітня Україна підписала угоду щодо «про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови», або ж угоду про корисні копалини. Про наміри її укласти повідомив президент США Дональд Трамп ще на початку лютого, але через розбіжності у змісті підписання угоди відкладали.

8 травня Верховна Рада України проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

Згідно з ширшою угодою, половина доходів, отриманих українським урядом від видобутку 57 мінералів, надходитиме до спільного українсько-американського інвестиційного фонду. Потім ці доходи будуть реінвестовані в економіку України, хоча США також претендуватимуть на певну частку. Президент США Дональд Трамп назвав цю домовленість компенсацією за надану допомогу США для України. З повним текстом угоди про копалини можна ознайомитися тут.

Агентство Reuters писало, що зиск від угоди про видобуток корисних копалин між Україною та США може настати не раніше ніж через десять років. Причинами є недостатнє дослідження більшості родовищ корисних копалин в Україні, а також зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ енергетика і транспорт.