Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу укласти угоду про вільну торгівлю між країнами. Про це у вівторок, 20 травня, повідомив заступник міністерки економіки та торговий представник України Тарас Качка, передає «Інтерфакс».

За його словами, Володимир Зеленський надіслав Трампу листа про нові можливості співпраці в оборонно-промисловому комплексі. Серед пропозицій президент озвучив ідею укласти угоду про вільну торгівлю між Україною та США.

Тарас Качка повідомив, що угода про вільну торгівлю стане наступним етапом обговорень українських та американських представників. За його словами, Україна зацікавлена у такій угоді попри те, що США не є найбільшим торгівельним партнером Києва.

«Але нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія», – сказав Тарас Качка.

На думку українського торгового представника, США можуть бути зацікавленими у такій угоді, проте запропонував «не забігати вперед». Також Качка вважає, що контекст створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови в межах угоди про корисні копалини, може створити підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю.

Нагадаємо, 30 квітня Україна підписала угоду про копалини зі Сполученими Штатами Америки. Вона охоплює видобуток 57 мінералів та містить пункт про військову допомогу США. З повним текстом угоди про корисні копалини між Україною та США можна ознайомитися тут.

Вже 8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду, а 13 травня країни підписали дві додаткові угоди в межах домовленості про корисні копалини. Загалом ці три угоди містять 95% усіх документів, що регламентують створення Американсько-Українського інвестиційного фонду.