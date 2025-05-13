Підписання основної угоди про корисні копалини з США 30 квітня

Україна підписала зі Сполученими Штатами Америки дві додаткові угоди щодо запуску Американсько-Українського фонду відбудови. Про це у вівторок, 13 травня, повідомило міністерство економіки, передає hromadske.

Під час пресконференції представники міністерства повідомили, що українські урядовці зустрілися з тимчасовою повіреною США та вручили їй ноту з повідомленням, що Україна зі свого боку завершила всі процедури для запуску спільного фонду. Також сторони підписали додаткові угоди, які фіналізували Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства України та Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC).

У міністерстві економіки повідомили, що 95% всіх документів, які регулюють домовленості про корисні копалини, містяться у вже ратифікованій Верховною Радою угоді та двох підписаних комерційних угодах.

Тепер Україна очікує фіналізацію формальних процедур з американського боку та затвердження технічних процедур для формування Американсько-Українського фонду відбудови. Зокрема, йдеться про відбір трьох представників від України та трьох від США до Керівної ради фонду.

Нагадаємо, 30 квітня Україна підписала угоду про копалини зі Сполученими Штатами Америки. Вона охоплює видобуток 57 мінералів та містить пункт про військову допомогу США. З повним текстом угоди про корисні копалини між Україною та США можна ознайомитися тут. Вже 8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду.