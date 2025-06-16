Ігор Купранець, який з 2015 до 2019 року керував департаментом захисту економіки у Національній поліції

Генерал поліції Ігор Купранець, який з 2015 до 2019 року керував департаментом захисту економіки у Національній поліції, після звільнення з органів став успішним бізнесменом, а його родичі стали власниками нерухомості у курортних місцях Карпат – готелю у Трускавці, будинків у Пилипці і ще одного готелю у Буковелі. Розслідування про бізнес і статки Купранця і його оточення оприлюднили журналісти Bihus.info.

Як з’ясували журналісти, Ігор Купранець зводить у Буковелі готель. Власником ділянки, на якій будують готель, є АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Маркус Марк». Керівником цього фонду є сам Ігор Купранець, а власником – його батько Михайло Купранець.

У центрі Трускавця родина Купранців володіє бутік-готелем «Реймонд». Офіційною співвласницею готелю є донька Ігоря Купранця 22-річна Діана Купранець.

У Пилипці неподалік водоспаду Шипіт родина Купранців володіє кількома будиночками, які межують із готелем «Дача на Магурі», що належить сестрі генерала поліції Євгена Коваля. Того самого, який свого часу працював у поліції разом із Ігорем Купранцем. Тут же відкрився ще один один готель – «Шипіт Spa&Resort». Земля й приміщення на ній належать матері Євгена Коваля.

Окрім нерухомості родина Купранців відкрила десяток різнопрофільних компаній. Вони займаються, зокрема, фруктовими садами, виробництвом соків, вирощуванням горіхів, сонячними станціями. Також володіють польською компанією, яка займається агробізнесом.

«Важливо зауважити, що бізнес родини Купранців розвивався паралельно з перебуванням Ігоря Купранця на різних посадах у правоохоронних органах», – наголошують розслідувачі.

У Києві родина Купранців володіє бізнес-центром «Айсберг» на вул. Василя Липківського. Бізнес-центр постав на місці старої будівлі, яку фірма Купранців зобов’язувалась відреставрувати. Однак з реставрацією у фірми не вийшло і на місці старого будинку виріс бізнес-центр, який, за збігом обставин, зайняв більшу площу, ніж йому належить.

Частину бізнесу Купранці ведуть у партнерстві з Марією Сітак, яка є сестрою дружини колишнього першого заступника Купранця – Сергія Вязмікіна. Два роки тому журналіст Михайло Ткач помітив його на Лазуровому узбережжі Франції. Марія Сітак також володіє низкою закордонних аграрних компаній, зокрема в Польщі та Словаччині.

Окрім цього, Bihus.Info вдалося встановити, що частина бізнесу, до якого долучилися родини ескправоохоронців, раніше фігурувала у кримінальних провадженнях, які розслідував Департамент захисту економіки під керівництвом Ігоря Купранця.

Зокрема, йдеться про справу державного Головинського кар’єра, відчуження якого розслідувало ДЗЕ. За два роки після відкриття провадження у структуру власності компанії, щодо якої велося розслідування, зайшов батько Купранця – Михайло.