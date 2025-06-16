Серед претендентів – колишній ректор Богдан Буяк

Вибори ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відбудуться 18 червня 2025 року. На посаду керівника вищого навчального закладу претендують семеро кандидатів. Проведуть вибори шляхом таємного голосування.

Голосування за нового ректора ТНПУ ім.В. Гнатюка стартує 18 червня з 9:00 і триватиме до 15:00 на виборчій дільниці, яку облаштують в освітньому ХАБі в головному корпусі університету, повідомили на офіційному сайті вишу.

Свої кандидатури на посаду ректора подали семеро наукових працівників університету, серед них і колишній ректор – Богдан Буяк, якого раніше звільнили за рішенням судів.

Богдан Буяк

Богдан Буяк у своїй програмі пропонує:

вийти на новий рівень цифровізації закладу, зокрема максимально залучити портал ДІЯ;

провести аудит університетських освітніх програм на відповідність до запитів ринку праці;

підтримувати та створити нові міжфакультетські та міжкафедральні науково-дослідницькі центри (Наукового парку ТНПУ «Енергоощадні технології», Таксонно-модульного

лабораторного комплексу, Центру професійного розвитку, Центру екологічного моніторингу, Центру краєзнавства та туризмознавства, Інклюзивно-ресурсного центру);

періодично організовувати зустрічі ректора зі студентами, щоб інформувати про роботу ректорату;

забезпечити періодичний поточний ремонт в приміщеннях гуртожитків на території студмістечка;

облаштувати автопарковку на території університету та провести благоустрій;

створення на кожному факультеті «Викладацьких кімнат», які будуть обладнані відповідною побутовою технікою і стануть приміщеннями для харчування, переговорів, зустрічей.

Ігор Гевко

На посаду ректора також претендує завідувач кафедри комп’ютерних технологій, доктор педагогічний наук, професор Ігор Гевко. У своїй програмі науковець пропонує:

відмовитися від поєднання посад ректора і Голови Вченої ради Університету;

нормативно врегулювати проблеми застосування ШІ в освіті і науці з дотриманням принципів академічної доброчесності;

створити інтерактивний мобільний застосунок студента ТНПУ;

створити комфортний простір для розвитку студентської творчості – коворкінг-центр на кожному факультеті;

чітко сформувати графіки капітальних та поточних ремонтів у гуртожитках;

модернізувати наукову бібліотеку як коворкінг-центр для студентів;

заснувати Меморіал героїв Університету – захисників України.

Юрій Древніцький

Серед кандидатів на посаду ректора є також кандидат історичних наук, доцент Юрій Древніцький. Його передвиборча програма передбачає:

створення сучасних просторів для спільної роботи, відпочинку, спілкування студентів та викладачів;

реконструкція відпочинкової зони у внутрішньому дворику головного корпусу ТНТУ;

відкриття студентського кафетерію у головному корпусі ТНПУ;

модернізація пропускної системи в навчальних корпусах та студентському містечку університету;

розвиток прикладних досліджень на потреби держави, громади, бізнесу;

збереження статусу Наукової для бібліотеки університету;

забезпечення 100 % покриття усіх корпусів ТНПУ wifi.

Надія Дробик

Ще одна кандидатка на ректора ТНПУ – це докторка біологічних наук, професорка Надія Дробик. Її програма передбачає:

залучення Наглядової ради до ухвалення стратегічних рішень розвитку університету;

створення єдиної електронної бази даних, яка дасть змогу полегшити і спростити обмін інформацією;

перегляд системи надбавок та премій за складність і напруженість у роботі;

модернізація спортивної інфраструктури, зокрема стадіону, а також залучення новозбудованого навчального корпусу;

створення умов в укриттях для навчання та роботи;

забезпечення інклюзивного доступу до всіх будівель університету, а також до освітніх і соціальних послуг;

створення та впровадження університетського мобільного додатку «Університет у смартфоні».

Ірина Задорожна

Кандидатка на ректора ТНПУ, докторка педагогічних наук, професорка Ірина Задорожна оприлюднила свою програму, яка передбачає:

розширення переліку англомовних програм. Безкоштовні курси з англійської мови для працівників;

вдосконалення освітніх можливостей та інфраструктури для студентів з інвалідністю;

працевлаштування молодих науковців в університеті;

покращення умов проживання в гуртожитках;

розвиток мережі харчування на території університету зі справедливими цінами;

завершення реконструкції стадіону. Створення на його базі сучасної інфраструктури для занять фізичною культурою і професійним спортом;

створення сучасних локацій із зонами для роботи та відпочинку.

Світлана Калаур

Ще одна кандидатка на ректора ТНПУ – це керівниця Центру післядипломної освіти ТНПУ, докторка педагогічних наук, професорка Світлана Калаур. Її програма передбачає:

розвиток сильного бренду закладу як центру інтелектуального, культурного й професійного зростання;

поглиблення міжнародної співпраці через подвійні дипломи, студентські та викладацькі обміни, участь у програмах Erasmus+;

залучення іноземних студентів до навчання;

реконструкція гуртожитків;

створення безпечного навчального середовища для студентів та працівників;

підтримка стартапів і підприємництва в академічному середовищі;

підтримка внутрішньо переміщених здобувачів освіти, дітей військовослужбовців, ветеранів.

Андрій Кузишин

На посаду ректора також претендує доктор географічних наук, професор Андрій Кузишин. У своїй програмі науковець пропонує:

формувати бюджети освітніх програм як показник їх ефективності;

підвищення співпраці на рівні різних підрозділів – міжфакультетських та міжкафедральних;

скорочення викладацького навантаження та організації тренінгів для викладачів;

переобладнання авдиторій для гібридного та онлайн-навчання;

розробка університетської аналітичної системи для відстеження ключових показників ефективності, що відображають якість викладання та задоволеність студентів і викладачів;

співпраця з місцевою владою для участі в наукоємних проєктах розвитку

територіальних громад;

збереження Наукової бібліотеки як інструменту поширення знань.

Додамо, що голосувати за нового ректора мають право науковий штатний працівник університету та вибрані представники з-поміж студентів денної форми навчання.