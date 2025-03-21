Вибори ректора мають відбутися 18 червня

Міністерство освіти та науки України у п’ятницю, 21 березня, оприлюднило наказ про проведення виборів на посаду ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Згідно з документом конкурс має відбутися 18 червня. Наразі претенденти ще не заявили свої кандидатури.

Згідно з наказом міністра освіти Оксена Лісового з 21 березня департамент кадрового забезпечення МОН розпочинає приймати документи від кандидатів на посаду ректора ТНПУ. Наразі вищий навчальний заклад очолює ексректор Володимир Кравець. Його повернули на цю посаду після того, як його наступника Богдана Буяка звільнили за рішенням кількох судів.

50-річний Богдан Буяк очолював педагогічний університет Тернопільщини з грудня 2017 року. Тернопільський окружний адміністративний суд в березні 2024 року своїм рішенням визнав вибори ректора ТНПУ в 2022 році такими, що не відбулися. Позов в січні 2023 року до суду подав другий кандидат на посаду ректора вишу Володимир Місько.

Після виборів ректора ТНПУ в 2022 році Богдан Буяк отримав звання «Плагіатор 2023» у межах антипремії «Академічна негідність 2023 року». Науковця звинувачували у плагіаті в докторській дисертації, яку він захистив у 2013 році. Координаторка антиплагіатної платформи ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк знайшла плагіат на 400 сторінках своєї докторської роботи. На звинувачення ректор вишу не відповів.