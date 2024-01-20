Ректор тернопільського вишу Богдан Буяк отримав звання «Плагіатор 2023»

Ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 49-річний Богдан Буяк отримав звання «Плагіатор 2023» у межах антипремії «Академічна негідність 2023 року». Науковця звинувачують у плагіаті в докторській дисертації, яку він захистив 2013 року. Ректором Богдан Буяк став у 2017 році. Координаторка ініціативи «Дисергейт», яка й організовує антипремію, Світлана Благодєтєлєва-Вовк розповідала, що ректор запозичував з тексти для своєї наукової роботи з контрольних та рефератів студентів, робіт інших науковців. Плагіат знайшли на понад 400 сторінках дисертації Богдана Буяка.

Крім ректора тернопільського вишу, антипремією «Плагіатор 2023» нагородили міністра освіти й науки України Оксена Лісового. Плагіат є у його кандидатській дисертації. Також переможницею премії за плагіат стала докторка медичних наук Вікторія Петрушенко, яка привласнила чужі експериментальні дані.

Зазначимо, що премія «Академічна негідність 2023 року» визначала переможців у ще у таких номінаціях:

«Фальсифікатор 2023» (премією нагородили Вікторію Петрушенко за підміну у дисертації назв хвороб, подружжя Савченків з Сумського національного аграрного університету за фальсифікацію та плагіат, працівників Сумського національного аграрного університету Олександра Савченка, Людмилу Циганенко та Валерія Жмайлова за службове підроблення);

«Псевдонауковець 2023» (звання отримав канал 2+2 за поширення псевдонаукових фейків);

«Токсичний ректор 2023» (звання отримав ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький, ректор Київського національного університету Шевченка Володимир Бугров, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко);

«Посіпака 2023» (нагороду за підтримку академічної недоброчесності отримав заступник міністра освіти Михайло Винницький, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та суддя Харківського окружного адміністративного суду Юрій Супрун);

«Скандал 2023» (призначення Оксена Лісового на посаду міністра після викриття факту плагіату у його дисертації, дозвіл Лісовому та голові освітнього комітету ВР Сергію Бабаку відмовитися від дисертації та зберегти посади, проект узаконення езотеричної освіти в Україні);

«Спец(з)рада 2023» (нагороду отримав Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди, який сприяв плагіаторам у захисті наукових робіт; також лауреатами номінації стали Вінницький національний медуніверситет Пирогова та Запорізький національний університет, які дозволяють захищати дисертації з плагіатом).

Нагадаємо, що антипремію «Академічна негідність» присуджують українським науковцям з 2016 році. Організатором є ініціатива «Дисергейт».