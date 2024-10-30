Про кадрові зміни повідомили на зборах колективу парцівників університету

У Тернопільському національному педагогічному університеті представили нового керівника. Тимчасово виконувати обов’язки ректора до 28 квітня 2025 року буде колишній керівник вишу Володимир Кравець. Попереднього ректора ТНПУ Богдана Буяка звільнили за рішенням судів.

Представлення тимчасового керівника відбулося 30 жовтня на загальних зборах трудового колективу, пишуть «Тернополяни». Володимир Кравець став відомим після того, як студенти поскаржилися на сексистські висловлювання викладача під час лекцій на курсі «Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя». Володимир Кравець розповідав студентам про те, що дівчата часто самі провокують зґвалтування, поділив логіку на чоловічу та жіночу і додав, що жіноча логіка «непередбачувана» та заснована на натяках.

Богдана Буяка, який очолював педагогічний університет Тернопільщини з грудня 2017 року, звільнили за рішенням кількох судів. Зокрема, Тернопільський окружний адміністративний суд в березні 2024 року визнав вибори ректора Тернопільського педуніверситету такими, що не відбулися. Також наказ про призначення Богдана Буяка на посаду є протиправним та підлягає скасуванню, повідомляли «20 хвилин». Позовну заяву у січні 2023 року до суду подав другий кандидат на посаду ректора ТНПУ Володимир Місько. Розгляди апеляційних скарг на рішення Тернопільського окружного адміністративного суду ще тривають.

Богдан Буяк також відомий тим, що отримав звання «Плагіатор 2023» у межах антипремії «Академічна негідність 2023 року». Науковця звинувачували у плагіаті в докторській дисертації, яку він захистив у 2013 році.