Викладач в коментарі ЗМІ заявив, що його слова вирвали з контексту

В Тернопільському національному педагогічному університеті викладач розповідав студентам про те, що дівчата часто самі провокують зґвалтування, поділив логіку на чоловічу та жіночу і додав, що жіноча логіка «непередбачувана» та заснована на натяках. Студентів обурили такі сексистські наративи професора та екс-ректора педуніверситету 76-річного Володимира Кравця. Тепер вони вимагають, щоб курс «Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя» перевірили на придатність. У виші ZAXID.NET зазначили, що зараз викладання дисципліни тимчасово призупинено, проводиться внутрішня перевірка.

Студенти Тернопільського національного педагогічного університету обурилися через матеріал, який викладає на своїх лекціях професор, колишній ректор педуніверситету Володимир Кравець. Під час курсу «Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя» він розповідав студентам, зокрема, що «дівчата часто самі провокують зґвалтування», «чоловік і жінка часто по-різному розуміють згоду на секс», «насилля в його очах – це продовження залицяння», «”чоловіча” логіка — побудована на фактах, а “жіноча” – “як захочу, так і буде”, і характеризується загадковістю, непередбачуваністю, несподіваністю, незавершеністю фраз, приписуванням іншої причини». Усі ці тези з лекцій доктора педагогічних наук зафільмували студенти, і виклали відео у соцмережі.

Студенти звинуватили викладача в сексизмі. Студентка ТНПУ Влада Кабушкіна розповіла телеканалу TV-4, що на заняттях вони разом із одногрупниками зробили зауваження викладачеві, але він відповів, що це його власна думка. Сам Володимир Кравець сказав Hromadske, що ніколи не ображав жінок, а уривки з його лекції, які викликали обурення в студентів, вирвані з контексту. Також він додав, що готовий попросити вибачення, однак «поки що не знає, за що».

Народна депутатка, секретарка комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа зазначила ZAXID.NET, що такі висловлювання на курсі екс-ректора ТНПУ Володимира Кравця є неприпустимими. «Це антинаукові, образливі, сексистські твердження. Я вже приготувала звернення і в Міністерство освіти, і в Державну службу якості освіти», – додала нардепка.

Ректор Тернопільського національного педагогічного університету Богдан Буяк у відповіді на інформаційний запит ZAXID.NET зазначив, що наразі викладання цього курсу в начальному закладі призупинили. За згодою студентів оформлюють їхні пояснення та очікують на пояснення від викладача. Наразі їх немає. Крім того, 2 лютого в університеті створили комісію для експертної оцінки курсу «Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя» із залученням внутрішніх та зовнішніх фахівців. Про результати перевірки повідомлять додатково.