151 рік тому народився український письменник Марко Черемшина. Його вважають майстром психологічної прози. Він знав 13 мов і був доктором права, дипломатом ЗУНР. Чому адвокат з Покуття Іван Семанюк вирішив писати літературні твори і взяв собі такий псевдонім, що цікавого встиг зробити за своє життя, пропонуємо пригадати в день його народження.

Народився Іван Семанюк (справжнє імʼя Марка Черемшини) 1874 року в селі Кобаки Косівського повіту. Щодо дати його народження є певна плутанина: іноді замість 13 червня в джерелах вказують 13 липня. Як розповідають на сайті УІНП, дата «13 червня 1874 року» записана в його метриці. Сам же Марко Черемшина у «Моїй біографії» писав: «З дєдя Юрія і нені Анни прийшов я на світ 13 липня 1874 року», а в листі до харківського редактора він писав, що «бажана дата є правильна, я родився 13 липня 1874 р. в Кобаках».

Мама вчила своїх дітей колисанок, легенд і переказів, а дід – танцювати гайдука та аркана, грати на сопілці-денцівці та щовечора розповідав про народні перекази культуру. Тому Марко Черемшина знав багато народних звичаїв, які вплітав у свої твори.

Музей у Кобаках на місці роодинної садиби Семанюків (фото ЕСУ)

Через слабке здоров’я хлопчика опікали дідусь з бабусею, не навантажували сільськогосподарською працею і віддали в науку. Іван вчився у Коломийській гімназії з польською мовою викладання і став там одним із найкращих учнів.

Свій перший твір написав ще в гімназії – драму «Несамовиті» для конкурсу львівського журналу «Зоря». У творі розповідалося про життя сільської молоді, її боротьбу з соціальною несправедливістю і забобонністю селян, конфлікт батьків і дітей. Драма отримала схвальні відгуки, але її ні не надрукували, ні не поставили в театрі. У результаті текст «Несамовитих» загубився.

Далі він вступив до Віденського університету. На омріяний медичний факультет не вистачило грошей, тому обрав найдешевший – юридичний. Там же серед великої і активної української діаспори вступає до товариства «Січ», стає активним учасником товариств «Родина» і «Поступ».

Марко Черемшина – випускник Віденського університету (фото з Вікіпедії)

Іван Семанюк працював за професією в Делятині, згодом відкрив власну адвокатську контору у Снятині. Деякий час він був єдиним адвокатом-українцем серед євреїв і поляків. Паралельно активно займається громадсько-політичною, літературною і культурно-просвітницькою роботою. Молодий правник був заступником голови повітової «Просвіти», разом з Василем Стефаником організував у Снятині товариство «Сільський господар».

Його батько товаришував з письменником Юрієм Федьковичем, а сам Іван був поплічником Василя Стефаника. Разом вони відкрили адвокатську канцелярію. Як юристи захищали права селян, а як письменники – писали про їхні складні умови життя.

Покутський інтелігент цікавився літературою і врешті сам почав нею займатися: писав рецензії, створював власні новели і поезії, перекладав. Він знав 13 мов, тож міг перекласти тексти з французької, німецької, чеської, болгарської, польської, словацької, угорської і навіть нідерландської мов.

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Адвокат Іван Семанюк

Як псевдонім обрав для себе ім’я Марка Черемшини, також підписував свої твори Василь Заренко, Марко Легіт. Усі вони пов’язані з природними явищами. «Читомо» наводить дві версії походження літературного ім’я: Марко – через непосидливу вдачу (за приказкою «крутиться, як Марко в пеклі»), а Черемшина – або від Черемоша, який протікає у його селі, або від черемхи. Декан факультету філології Прикарпатського університету ім. Стефаника Роман Голод зазначав, що «Іван Семанюк узяв собі такий псевдонім, що відповідає гедонічному гуцульському духу, тій притаманній Гуцульщині вітаїстичності, про яку, власне, він писав як прозаїк».

З дружиною Наталією Карп’юк Іван Семанюк познайомився під час репетиції вистави товариства «Боян» у Снятині. У них була різниця у віці 17 років. Наталія згадувала, що «на його письмовому столі поруч з суворими і стислими кодексами і різними юридичними книгами були чернетки, замітки до майбутніх творів. Він завжди був у творчому настрої. В адвокатській канцелярії Черемшині набігала не одна тема, не один сюжет викреслювався в його уяві. Серед паперів були плани новел, матеріали для яких брав письменник з судової практики».

Наталія та Іван Семанюки (фото з сайту «Читомо»)

Найбільшої слави йому принесли збірка 15 новел «Карби», перша новела в якій автобіографічна. Пізніше вийшла збірка «Село вигибає», а «Верховина» – посмертно. Черемшину разом з товаришем Василем Стефаником, а також з Лесем Мартовичем вважали фахівцями психологічної прози і назвали «Покутською трійцею». Новели Черемшини мають глибокі підтексти й символи.

Як і Стефаник, Марко Черемшина був яскравим імпресіоністом. Водночас обидва письменники використовували і художній метод реалізму для змалювання життя простих людей. «Є підстави говорити про екзистенційність прозових творів Марка Черемшини і Василя Стефаника, а часто й Леся Мартовича. Немало персонажів їхніх творів зображено в межових ситуаціях, тобто коли людина перебуває на межі життя і смерті, стоїть перед людським, а то й космогонічним вибором», – аналізує завідувач кафедри української літератури ПНУ Степан Хороб.

«Покутська трійця» (малюнок Василя Касіяна)

1918 року Івана Семанюка обрали комісаром у Снятині. А 1919-го він від імені ЗУНР очолив делегацію до Станіславова на дипломатичні переговори з румунами, які окупували Покуття. Однак переговори не вдалися: румуни забрали в них коней, вози, а згодом почали наступ. «Кулі дзвеніли нам попід пахи, і тоді я кинувся у придорожній рів з водою і перележав у студеній воді з годину, та із тої перестуди занедужав на нирки і досі з тої упертої недуги вилічитись не можу», – писав Марко Черемшина в «Моїй біографії».

Врешті письменник помер передчасно у віці 52 років від хвороби нирок, яка дала ускладнення на серце. 25 квітня 1927 року він раптово упав біля цвинтарної брами після відвідин могили батька. Поховали Марка Черемшину у Снятині. У будинку, де він жив, зараз працює музей.

Будинок, а нині музей Марка Черемшини у Снятині (фото Константина Буркута)

За оповіданням Марка Черемшини «Сльоза» створили мультфільм «Різдвяна казка» («Укранімафільм», 1993). Про життя письменника зняли фільм «Марко Черемшина» (1975).